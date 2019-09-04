极验行为验证

极验行为验证是一款可以帮助你的网站与 APP 应用识别与拦截机器程序批量自动化操作的SaaS应用。它是由极验开发的 新一代人机验证产品，它不基于传统“问题-答案”的检测模式，而是通过利用深度学习对验证过程中产生的行为数据进行 高维分析，发现人机行为模式与行为特征的差异，更加精准地区分人机行为。

集成流程

行为验证的整个集成流程是顺序进行的，业务层主要涉及到客户端和服务端的部署，在下一个步骤开始前请确保上一个 步骤的检查点都已经正确完成；请开发者严格按照步骤进行。

步骤： 注册极验账户(1) - 登录极验后台(2) - 注册验证ID和Key (3) - 配置ID属性(4) - 集成服务端代码(5) - 集成客户端代码(6) - 服务上线(7) - 数据上线(8) - 登录后台查看数据(9)

新手指南

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此处为极验 3.0 验证码的 Node SDK，如需要极验 2.0 验证码的SDK，请到 gt-node-sdk

Install 安装

npm install gt3-sdk --save

运行DEMO

cd Project git clone https://github.com/GeeTeam/gt3-node-sdk.git cd gt3-node-sdk npm install npm start // 最后请打开浏览器访问localhost:9977 // 了解sdk的使用方式请查阅demo目录下的app.js文件

使用说明

sdk 提供 Geetest 构造函数，实例化时需要传入一个配置对象。为了更好的理解，请参照demo理解以下内容。

配置对象的字段如下：

geetest_id：验证公钥， 必须

geetest_key：验证私钥， 必须

protocol：与极验服务器交互时使用的协议，默认为 http://， 可选

api_server：针对私有化用户提供对默认的 api.geetest.com 进行修改，普通用户无需关注此选项，可选

geetest_id 和 geetest_key 申请地址：account.geetest.com

申请后，初始化 Geetest：

var Geetest = require ( 'gt3-sdk' ); var captcha = new Geetest({ geetest_id : 'xxx' , geetest_key : 'xxx' });

上述 Geetest 的实例 captcha 提供两个方法：

data 给用户传入客户端的类型和ip地址（如果无法知道ip地址则填写'unknown'）。如果不想传 data，则传入 null。

data结构

user_id：用户标识，若担心用户信息风险，可作预处理(如哈希处理)再提供

client_type：'web': pc浏览器 'h5': 手机浏览器，包括webview 'native': 原生APP 'unknown': 未知

ip_address：客户端请求您服务器的ip地址，'unknown'表示未知

failback 表示当前session是否宕机。Boolean

result 验证onSuccess返回的结果.

result 结构

geetest_challenge：验证返回的结果

geetest_validate：验证返回的结果

geetest_seccode：验证返回的结果

注意事项