极验行为验证是一款可以帮助你的网站与 APP 应用识别与拦截机器程序批量自动化操作的SaaS应用。它是由极验开发的 新一代人机验证产品，它不基于传统“问题-答案”的检测模式，而是通过利用深度学习对验证过程中产生的行为数据进行 高维分析，发现人机行为模式与行为特征的差异，更加精准地区分人机行为。
行为验证的整个集成流程是顺序进行的，业务层主要涉及到客户端和服务端的部署，在下一个步骤开始前请确保上一个 步骤的检查点都已经正确完成；请开发者严格按照步骤进行。
步骤： 注册极验账户(1) - 登录极验后台(2) - 注册验证ID和Key (3) - 配置ID属性(4) - 集成服务端代码(5) - 集成客户端代码(6) - 服务上线(7) - 数据上线(8) - 登录后台查看数据(9)
官网： www.geetest.com
技术支持邮箱：service@geetest.com
技术支持电话：400-8521-816
联系商务邮箱：cooperation@geetest.com
联系商务电话：13720157161
此处为极验 3.0 验证码的 Node SDK，如需要极验 2.0 验证码的SDK，请到 gt-node-sdk
npm install gt3-sdk --save
cd Project
git clone https://github.com/GeeTeam/gt3-node-sdk.git
cd gt3-node-sdk
npm install
npm start
// 最后请打开浏览器访问localhost:9977
// 了解sdk的使用方式请查阅demo目录下的app.js文件
sdk 提供 Geetest 构造函数，实例化时需要传入一个配置对象。为了更好的理解，请参照demo理解以下内容。
配置对象的字段如下：
geetest_id 和 geetest_key 申请地址：account.geetest.com
申请后，初始化 Geetest：
var Geetest = require('gt3-sdk');
var captcha = new Geetest({
geetest_id: 'xxx', // 将xxx替换为您申请的 id
geetest_key: 'xxx' // 将xxx替换为您申请的 key
});
上述 Geetest 的实例 captcha 提供两个方法：
data 给用户传入客户端的类型和ip地址（如果无法知道ip地址则填写'unknown'）。如果不想传 data，则传入 null。
data结构
failback 表示当前session是否宕机。Boolean
result 验证onSuccess返回的结果.
result 结构