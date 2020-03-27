项目迁移说明

由于业务调整，本项目不再更新，感谢大家一直以来的支持。

后续需求会合并到 Feflow 项目进行开发迭代，请移步：

一个基于 Gulp、高效、跨平台(macOS & Win)、可定制的前端工作流程。

现已推出 GUI 桌面工具：WeFlow，无需安装任何环境依赖即可使用，官网下载：http://weflow.io/

功能特性

快速开始

请确保已安装 Node.js (已支持到最新版，如：v5+, v8, v9 等)

全局安装 Gulp，执行： npm install gulp-cli -g 点击下载 tmt-workflow，进入根目录执行： npm install

推荐使用 yarn 安装环境依赖，详见yarn 注1：Windows 用户请先安装 git，然后在 Git Bash 下执行 npm install 即可（非 CMD ）。 注2：如遇 npm install 网络问题，推荐尝试 cnpm 或 NPM腾讯云分流 安装环境依赖

目录结构

工作流目录结构

tmt-workflow/ │ ├── _tasks // Gulp 任务目录 │ ├── TaskBuildDev.js // gulp build_dev │ ├── TaskBuildDist.js // gulp build_dist │ ├── TaskFTP.js // gulp ftp │ ├── TaskZip.js // gulp zip │ │ │ ├── common │ │ └── webp.js │ │ │ ├── index.js │ │ │ ├── lib │ │ └── util.js │ │ │ └── plugins // 插件目录 │ ├── TmTIndex.js │ └── ftp.js │ ├── package.json │ └── project // 项目目录，详见下述项目结构 ↓↓↓ ├── src ├── dev ├── dist └── gulpfile.js

项目目录结构

project/ // 项目目录 ├── gulpfile.js // Gulp 工作流配置文件 │ ├── src // 源文件目录，`gulp build_dev`阶段会监听此目录下的文件变动 │ ├── css // 存放 Less 文件的目录，只有 style-*.less 的文件名会被编译 │ │ └── lib/ │ │ │ ├── lib-reset.less │ │ │ ├── lib-mixins.less │ │ │ └── lib-rem.less │ │ └── style-index.less // CSS 编译出口文件 │ │ │ ├── html │ ├── media // 存放媒体文件，如 bgm.mp3 abc.font 1.mp4 等 │ ├── img // 存放背景图等无需合并雪碧图处理的图片 │ └── slice // 切片图片素材，将会进行雪碧图合并，同名 @2x 图片也会合并 │ ├── icon-shake.png │ └── icon-shake@2x.png │ ├── dev // 开发目录，由 `gulp build_dev` 任务生成 │ ├── css │ ├── html │ ├── media │ ├── img │ └── slice // 开发阶段，仅从 src/slice 拷贝至此，不做合并雪碧图处理 │ └── dist // 生产目录，由 `gulp build_dist` 任务生成 ├── css ├── html ├── media ├── img └── sprite // 将 /src/slice 合并雪碧图，根据 /css 文件名，命名为 style-*.png ├── style-index.png └── style-index@2x.png

配置文件 .tmtworkflowrc

.tmtworkflowrc 配置文件为隐藏文件，位于工作流根目录，可存放配置信息或开启相关功能，详见WiKi。

如：FTP 配置信息、开启 WebP功能，开启 REM 支持等。

{ // FTP 发布配置 "ftp" : { "host" : "xx.xx.xx.xx" , "port" : "8021" , "user" : "tmt" , "pass" : "password" , "remotePath" : "remotePath" , // 默认上传至根目录，此属性可指定子目录路径 "includeHtml" : true // FTP 上传时是否包含 .html 文件 }, // 浏览器自动刷新 "livereload" : { "available" : true , // 开启 "port" : 8080, "startPath" : "html/TmTIndex.html" // 启动时自动打开的路径 }, // 插件功能 // 路径相对于 tasks/plugins 目录 "plugins" : { "build_devAfter" : [ "TmTIndex" ], // build_dev 任务执行完成后，自动执行 "build_distAfter" : [], // build_dist 任务执行完成后，自动执行 "ftpAfter" : [ "ftp" ] // ftp 任务执行完成后，自动执行 }, "lazyDir" : [ "../slice" ], // gulp-lazyImageCSS 启用目录 "supportWebp" : false , // 开启 WebP 解决方案 "supportREM" : false , // 开启 REM 适配方案，自动转换 px -> rem "supportChanged" : false , // 开启 只编译有变动的文件 "reversion" : false // 开启 新文件名 md5 功能 }

任务说明

注1： ./src 为源文件(开发目录)， /dev 和 /dist 目录为流程自动生成的临时目录。

注2： FTP 和 zip 任务执行后会自动删除 /dist 目录。

1. 开发任务 gulp build_dev

按照 目录结构 创建好项目后，执行 gulp build_dev 生成开发文件位于 /dev ，包含以下过程

完成 ejs -> html 和 less -> css 编译

和 编译 自动监听文件改动，触发浏览器刷新

注：浏览器刷新功能可在 .tmtworkflowrc 中进行配置

执行后 Demo 预览：project/dev/html/index.html

2. 生产任务 gulp build_dist

开发完成后，执行 gulp build_dist 生成最终文件到 /dist 目录，包含以下过程：

LESS/EJS 编译

CSS/JS/IMG 压缩合并

slice 图片合并成雪碧图

SVG 内联压缩打包合并

文件添加版本号

WebP 图片支持

执行后 Demo 预览：project/dist/html/index.html

3. FTP 部署 gulp ftp

依赖于 生产任务 ，执行后，会先执行 gulp build_dist ，然后将其生成的 /dist 目录上传至 .tmtworkflowrc 指定的 FTP 服务器。

4. 打包任务 gulp zip

将 gulp build_dist 生成 dist 目录压缩成 zip 格式。

更多详细说明 参见 WiKi

使用预览

推荐配合 WebStorm 等编辑器的 Gulp 任务管理器 使用，体验更佳。

也可配合桌面工具：[WeFlow]，无需安装环境依赖，获得可视化的操作体验。

其它说明

tmt-workflow 具有良好的 定制性 和 扩展性 ，用户可针对自身团队的具体需求，参看以下文档进行定制：

参与贡献

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