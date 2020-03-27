由于业务调整，本项目不再更新，感谢大家一直以来的支持。
后续需求会合并到 Feflow 项目进行开发迭代，请移步：
一个基于 Gulp、高效、跨平台(macOS & Win)、可定制的前端工作流程。
现已推出 GUI 桌面工具：WeFlow，无需安装任何环境依赖即可使用，官网下载：http://weflow.io/
请确保已安装 Node.js (已支持到最新版，如：v5+, v8, v9 等)
npm install gulp-cli -g
npm install
推荐使用
yarn安装环境依赖，详见yarn 注1：Windows 用户请先安装 git，然后在 Git Bash 下执行
npm install即可（非
CMD）。
tmt-workflow/
│
├── _tasks // Gulp 任务目录
│ ├── TaskBuildDev.js // gulp build_dev
│ ├── TaskBuildDist.js // gulp build_dist
│ ├── TaskFTP.js // gulp ftp
│ ├── TaskZip.js // gulp zip
│ │
│ ├── common
│ │ └── webp.js
│ │
│ ├── index.js
│ │
│ ├── lib
│ │ └── util.js
│ │
│ └── plugins // 插件目录
│ ├── TmTIndex.js
│ └── ftp.js
│
├── package.json
│
└── project // 项目目录，详见下述项目结构 ↓↓↓
├── src
├── dev
├── dist
└── gulpfile.js
project/ // 项目目录
├── gulpfile.js // Gulp 工作流配置文件
│
├── src // 源文件目录，`gulp build_dev`阶段会监听此目录下的文件变动
│ ├── css // 存放 Less 文件的目录，只有 style-*.less 的文件名会被编译
│ │ └── lib/
│ │ │ ├── lib-reset.less
│ │ │ ├── lib-mixins.less
│ │ │ └── lib-rem.less
│ │ └── style-index.less // CSS 编译出口文件
│ │
│ ├── html
│ ├── media // 存放媒体文件，如 bgm.mp3 abc.font 1.mp4 等
│ ├── img // 存放背景图等无需合并雪碧图处理的图片
│ └── slice // 切片图片素材，将会进行雪碧图合并，同名 @2x 图片也会合并
│ ├── icon-shake.png
│ └── icon-shake@2x.png
│
├── dev // 开发目录，由 `gulp build_dev` 任务生成
│ ├── css
│ ├── html
│ ├── media
│ ├── img
│ └── slice // 开发阶段，仅从 src/slice 拷贝至此，不做合并雪碧图处理
│
└── dist // 生产目录，由 `gulp build_dist` 任务生成
├── css
├── html
├── media
├── img
└── sprite // 将 /src/slice 合并雪碧图，根据 /css 文件名，命名为 style-*.png
├── style-index.png
└── style-index@2x.png
.tmtworkflowrc
.tmtworkflowrc 配置文件为隐藏文件，位于工作流根目录，可存放配置信息或开启相关功能，详见WiKi。
如：FTP 配置信息、开启 WebP功能，开启 REM 支持等。
{
// FTP 发布配置
"ftp": {
"host": "xx.xx.xx.xx",
"port": "8021",
"user": "tmt",
"pass": "password",
"remotePath": "remotePath", // 默认上传至根目录，此属性可指定子目录路径
"includeHtml": true // FTP 上传时是否包含 .html 文件
},
// 浏览器自动刷新
"livereload": {
"available": true, // 开启
"port": 8080,
"startPath": "html/TmTIndex.html" // 启动时自动打开的路径
},
// 插件功能
// 路径相对于 tasks/plugins 目录
"plugins": {
"build_devAfter": ["TmTIndex"], // build_dev 任务执行完成后，自动执行
"build_distAfter": [], // build_dist 任务执行完成后，自动执行
"ftpAfter": ["ftp"] // ftp 任务执行完成后，自动执行
},
"lazyDir": ["../slice"], // gulp-lazyImageCSS 启用目录
"supportWebp": false, // 开启 WebP 解决方案
"supportREM": false, // 开启 REM 适配方案，自动转换 px -> rem
"supportChanged": false, // 开启 只编译有变动的文件
"reversion": false // 开启 新文件名 md5 功能
}
注1：
./src为源文件(开发目录)，
/dev和
/dist目录为流程自动生成的临时目录。
注2：
FTP和
zip任务执行后会自动删除
/dist目录。
1. 开发任务
gulp build_dev
按照
目录结构创建好项目后，执行
gulp build_dev 生成开发文件位于
/dev，包含以下过程
ejs -> html 和
less -> css 编译
注：浏览器刷新功能可在
.tmtworkflowrc 中进行配置
执行后 Demo 预览：project/dev/html/index.html
2. 生产任务
gulp build_dist
开发完成后，执行
gulp build_dist 生成最终文件到
/dist 目录，包含以下过程：
执行后 Demo 预览：project/dist/html/index.html
3. FTP 部署
gulp ftp
依赖于
生产任务，执行后，会先执行
gulp build_dist ，然后将其生成的
/dist 目录上传至
.tmtworkflowrc 指定的
FTP 服务器。
4. 打包任务
gulp zip
将
gulp build_dist 生成
dist 目录压缩成
zip 格式。
更多详细说明 参见 WiKi
推荐配合 WebStorm 等编辑器的 Gulp 任务管理器 使用，体验更佳。
也可配合桌面工具：[WeFlow]，无需安装环境依赖，获得可视化的操作体验。
tmt-workflow 具有良好的
定制性和
扩展性，用户可针对自身团队的具体需求，参看以下文档进行定制：
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