Grunt plugin for optimize-js

Optimize JavaScript for faster initial load by wrapping all immediately-invoked functions.

Install

npm install grunt-optimize-js --save-dev

or

yarn add grunt-optimize-js --dev

Usage

module .exports = function ( grunt ) { grunt.initConfig( { 'optimize-js' : { options : { sourceMap : false , silent : false }, dist : { files : { 'dist/app.optimized.js' : 'src/app.js' } } } } ); grunt.loadNpmTasks( 'grunt-optimize-js' ); grunt.registerTask( 'default' , [ 'optimize-js' ] ); };

Options

sourceMap: true

Include source map defaults to false

silent: true