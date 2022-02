Minify CSS using cssnano

Issues with the output should be reported on the cssnano issue tracker.

Install

$ npm install

Usage

require ( 'load-grunt-tasks' )(grunt); grunt.initConfig({ cssnano : { options : { sourcemap : true }, dist : { files : { 'dist/app.css' : 'src/app.css' } } } }); grunt.registerTask( 'default' , [ 'cssnano' ]);

Options