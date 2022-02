Grunt task to replace css urls with absolute path

Getting Started

This plugin requires Grunt ~0.4.5

If you haven't used Grunt before, be sure to check out the Getting Started guide, as it explains how to create a Gruntfile as well as install and use Grunt plugins. Once you're familiar with that process, you may install this plugin with this command:

npm install grunt-css-url-replace --save-dev

Once the plugin has been installed, it may be enabled inside your Gruntfile with this line of JavaScript:

grunt.loadNpmTasks( 'grunt-css-url-replace' );

Options

Type: String Default value: 'public'

The root static directory in your website

Usage Examples

grunt.initConfig({ css_url_replace : { options : { staticRoot : 'public' }, replace : { files : { 'dest/build.css' : [ 'css/application.css' , 'css/users/default.css' ] } } } });

In this example, imagine the following folder structure and css contents:

public ├── css │ └─── application.css | └─── users | └─── default .css ├── images | └── baner.png | └── avatar.png

.baner { background-image : url ( "../images/baner.png" );} .baner { background-image : url ( "../images/baner.png#test" );} .http { background-image : url ( "http://somehost.com/image.png" ); } .https_urls { background-image : url ( "https://somehost.com/image.png" ); }

.avatar { background-image : url ( "../../images/avatar.png" );} .avatar { background-image : url ( "../../images/avatar.png?name=test" );} .data_urls { background-image : url ( 'data:image/png:base64,0' ); } .backslashes_urls { background-image : url ( '\images\e.png' ) }

the generated file dest/build.css is would be:

.baner { background-image : url ( "/images/baner.png" );} .baner { background-image : url ( "/images/baner.png#test" );} .http { background-image : url ( "http://somehost.com/image.png" ); } .https_urls { background-image : url ( "https://somehost.com/image.png" ); } .avatar { background-image : url ( "/images/avatar.png" );} .avatar { background-image : url ( "/images/avatar.png?name=test" );} .data_urls { background-image : url ( "data:image/png:base64,0" ); } .backslashes_urls { background-image : url ( "/images/e.png" ) }

