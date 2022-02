This readme is for grunt-babel v8 + Babel v7 Check the 7.x branch for docs with Babel v6

Use next generation JavaScript, today, with Babel

Issues with the output should be reported on the Babel issue tracker.

Install

For Babel 7.x and grunt-babel v8

$ yarn add --dev grunt-babel @babel/core @babel/preset-env

For Babel 6.x and grunt-babel v7

$ yarn add --dev grunt-babel@7 babel-core babel-preset-env

Note: See the 7.x branch for more examples of usage of Babel 6.x. This README is primarily applicable for Babel 7.x

Usage

Option with load-grunt-tasks

require ( 'load-grunt-tasks' )(grunt); grunt.initConfig({ babel : { options : { sourceMap : true , presets : [ '@babel/preset-env' ] }, dist : { files : { 'dist/app.js' : 'src/app.js' } } } }); grunt.registerTask( 'default' , [ 'babel' ]);

Option with loadNpmTasks

grunt.initConfig({ babel : { options : { sourceMap : true , presets : [ '@babel/preset-env' ] }, dist : { files : { 'dist/app.js' : 'src/app.js' } } } }); grunt.loadNpmTasks( 'grunt-babel' ); grunt.registerTask( 'default' , [ 'babel' ]);

Options

See the Babel options, except for filename which is handled for you.

