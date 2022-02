Table of contents

High performance, open source, general-purpose RPC framework.

Calling service types

Simple RPC: one single asynchronous call

Streaming RPC: one stream is used for the call

Implementations

Unary Request: One single message request, one single message response

message request, one message response Client Stream Request: One Writable stream message request, one single message response, sent once the stream is closed

message request, one message response, sent once the stream is closed Server Stream Request: One single message request, one Readable stream message response

message request, one message response Bidirectional Stream Request: One Duplex stream for request and response

Introduction to grpc-promise

GRPC promisify module for all Request/Response types: standard and stream.

This module unifies the way the grpc are implemented in NodeJS.

Depending on which kind of RPC call is implemented (simple vs streaming), we need to manage communication differently:

Simple RPC: sending message and setting callbacks for responses

Streaming RPC: opening stream and managing stream events to write and read messages

The goal of grpc-promise is to standardize all kind of calls, whatever they are, from the client side.

Installation

$ npm install grpc-promise

API by example

Test proto file test.proto

Complete GRPC Server implementation server.js

All kind of GRPC Client implementations: Unary Request Example client-unary.js Client Stream Request Example client-client-stream.js Server Stream Request Example client-server-stream.js Bidirectional Stream Request Example client-bidi-stream.js



Proto example file

Let's take a simple proto file exposing all kind of requests:

syntax = "proto3" ; package test ; service Test { rpc TestStreamSimple (stream TestRequest) returns (TestResponse) {} rpc TestSimpleStream (TestRequest) returns (stream TestResponse) {} rpc TestSimpleSimple (TestRequest) returns (TestResponse) {} rpc TestStreamStream (stream TestRequest) returns (stream TestResponse) {} } message TestRequest { int32 id = 1; } message TestResponse { int32 id = 1; }

Unary Request

Implementation of TestSimpleSimple message

Server side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; const testSimpleSimple = function ( call, callback ) { console .log( 'Server: Simple Message Received = ' , call.request); callback( null , call.request); }; main = function ( ) { server = new grpc.Server(); server.addService(test_proto.Test.service, { testSimpleSimple : testSimpleSimple }); server.bind( '0.0.0.0:50052' , grpc.ServerCredentials.createInsecure()); server.start(); } main();

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' );; const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); grpc_promise.promisifyAll(client); client.testSimpleSimple() .sendMessage({ id : 1 }) .then( res => { console .log( 'Client: Simple Message Received = ' , res) }) .catch( err => console .error(err)) ; } main();

Client Stream Request

Implementation of TestStreamSimple message

Server side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; const testStreamSimple = function ( call, callback ) { var messages = []; call.on( 'data' , function ( m ) { console .log( 'Server: Stream Message Received = ' , m); messages.push(m); }); call.on( 'end' , function ( ) { callback( null , messages.pop()); }); }; main = function ( ) { server = new grpc.Server(); server.addService(test_proto.Test.service, { testStreamSimple : testStreamSimple }); server.bind( '0.0.0.0:50052' , grpc.ServerCredentials.createInsecure()); server.start(); } main();

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); grpc_promise.promisifyAll(client); client.testStreamSimple() .sendMessage({ id : 1 }) .sendMessage({ id : 2 }) .sendMessage({ id : 3 }) .end() .then( res => { console .log( 'Client: Simple Message Received = ' , res); }) .catch( err => console .error(err)) ; } main();

Server Stream Request

Implementation of TestSimpleStream message

Server side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; const testSimpleStream = function ( call ) { console .log( 'Server: Simple Message Received = ' , call.request); call.write(call.request); call.write(call.request); call.end(); }; main = function ( ) { server = new grpc.Server(); server.addService(test_proto.Test.service, { testSimpleStream : testSimpleStream }); server.bind( '0.0.0.0:50052' , grpc.ServerCredentials.createInsecure()); server.start(); } main();

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); grpc_promise.promisifyAll(client); client.testSimpleStream() .sendMessage({ id : 1 }) .then( res => { console .log( 'Client: Stream Message Received = ' , res); }) .catch( err => console .error(err)) ; } main();

Bidirectional Stream Request

Implementation of TestStreamStream message

IMPORTANT: In order to keep track of the messages sent and to be able to callback all the requests, the server implementation needs to answer with the same id received

Server side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; const testStreamStream = function ( call ) { call.on( 'data' , function ( message ) { console .log( 'Server: Stream Message Received = ' , message); setTimeout( function ( ) { call.write({ id : message.id }); }, 10 ); }); call.on( 'end' , function ( ) { call.end(); }); }; main = function ( ) { server = new grpc.Server(); server.addService(test_proto.Test.service, { testStreamStream : testStreamStream }); server.bind( '0.0.0.0:50052' , grpc.ServerCredentials.createInsecure()); server.start(); } main();

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); grpc_promise.promisifyAll(client, { timeout_message : 100 }); t = client.testStreamStream(); t.sendMessage({}) .then( res => { console .log( 'Client: Stream Message Received = ' , res); }) .catch( err => console .error(err)) ; t.sendMessage({}) .then( res => { console .log( 'Client: Stream Message Received = ' , res); }) .catch( err => console .error(err)) ; t.end(); } main();

Request with Metadata

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const protoLoader = require ( '@grpc/proto-loader' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' ); const packageDefinition = protoLoader.loadSync( __dirname + '/protobuf/test.proto' , { keepCase : true , longs : String , enums : String , defaults : true , oneofs : true } ); const protoDescriptor = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition); const test_proto = protoDescriptor.test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); const meta = new grpc.Metadata(); meta.add( 'key' , 'value' ); grpc_promise.promisifyAll(client, { metadata : meta}); client.testSimpleSimple() .sendMessage({ id : 1 }) .then( res => { console .log( 'Client: Simple Message Received = ' , res) }) .catch( err => console .error(err)) ; } main();

Using Deadline

The deadline parameter is used to to set a timestamp in millisenconds for the entire call to complete. For architectural reasons and knowing that the original deadline is passed as a timestamp, grpc-module forces to set a timeout parameter in milliseconds. It means the number of milliseconds we want to wait as most for the response:

grpc_promise.promisifyAll(client, { timeout : 1000 });

Promisify single function

Client side:

const grpc = require ( 'grpc' ); const grpc_promise = require ( 'grpc-promise' ); const test_proto = grpc.load(__dirname + '/protobuf/test.proto' ).test; function main ( ) { const client = new test_proto.Test( 'localhost:50052' , grpc.credentials.createInsecure()); const meta = new grpc.Metadata(); meta.add( 'key' , 'value' ); grpc_promise.promisify(client, [ 'testSimpleSimple' ] { metadata : meta}); client.testSimpleSimple() .sendMessage({ id : 1 }) .then( res => { console .log( 'Client: Simple Message Received = ' , res) }) .catch( err => console .error(err)) ; } main();

MIT License

Copyright (c) 2017 Carles Sistare

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.