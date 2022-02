A group-css-media-queries loader for webpack.

Getting Started

To begin, you'll need to install loader:

yarn add -D group-css-media-queries-loader

Then add the plugin to your webpack config. For example:

// webpack.config.js module.exports = { module: { rules: [ { test: /\.css$/, use: [ "style-loader", "css-loader", "group-css-media-queries-loader", ], }, ], }, };

Options

sourceMap: boolean