CSS postprocessing: group media queries. Useful for postprocessing preprocessed CSS files.

What is it?

You have input.css (take note on similar media query):

.header-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main.png" ); } @ media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min--moz-device-pixel-ratio: 1.5 ),(-o-min-device-pixel-ratio: 1.5 / 1 ),(min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min-resolution: 138dpi ),(min-resolution: 1.5dppx ) { .header-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main@2x.png" ); -webkit-background-size : auto auto; -moz-background-size : auto auto; background-size : auto auto; } } .footer-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main.png" ); } @ media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min--moz-device-pixel-ratio: 1.5 ),(-o-min-device-pixel-ratio: 1.5 / 1 ),(min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min-resolution: 138dpi ),(min-resolution: 1.5dppx ) { .footer-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main@2x.png" ); -webkit-background-size : auto auto; -moz-background-size : auto auto; background-size : auto auto; } }

Run this utility:

group-css-media-queries input .css output .css

The result is output.css:

.header-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main.png" ); } .footer-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main.png" ); } @ media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min--moz-device-pixel-ratio: 1.5 ),(-o-min-device-pixel-ratio: 1.5 / 1 ),(min-device-pixel-ratio: 1.5 ),(min-resolution: 138dpi ),(min-resolution: 1.5dppx ) { .header-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main@2x.png" ); -webkit-background-size : auto auto; -moz-background-size : auto auto; background-size : auto auto; } .footer-main { background-image : url ( "/images/branding/logo.main@2x.png" ); -webkit-background-size : auto auto; -moz-background-size : auto auto; background-size : auto auto; } }

Voila!

Installing

npm install -g group-css-media-queries

Media Queries order

Output CSS is ordered by these rules:

non-media-query code goes first unmodified,

then all only min-width rules, sorted ascending by px

then all only max-width rules, sorted descending by px

then all interval rules, without reordering

then all other rules

Changelog