Advanced table plugin

A table library that works everywhere

Simple and lightweight implementation

No vendor lock-in. Grid.js can be used with any JavaScript frameworks (React, Angular, Preact or VanillaJS)

Written in TypeScript

Supports all modern browsers and IE11+

Example

new Grid({ data : [ [ 'Mike' , 33 , 'mike@murphy.com' ], [ 'John' , 82 , 'john@conway.com' ], [ 'Sara' , 26 , 'sara@keegan.com' ] ], columns : [ 'Name' , 'Age' , 'Email' ] }).render( document .getElementById( 'wrapper' ));

Piece of 🍰

Getting Started

Documentation 📖

Full documentation of Grid.js installation, config, API and examples are available on Grid.js website grid.js/docs.

Community

Join our Discord channel

Take a look at gridjs tag on StackOverflow or ask your own question!

Read our blog for the latest updates and announcements

Follow our Twitter account @grid_js

Contributors ✨

License

MIT