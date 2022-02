Graphql Server Express file upload middleware. Used together with apollo-upload-network-interface.

Usage

1. Add graphqlExpressUpload middleware to your Express GraphQL endpoint

import { graphqlExpress, graphiqlExpress } from 'graphql-server-express' import bodyParser from 'body-parser' import graphqlExpressUpload from 'graphql-server-express-upload' import multer from 'multer' import schema from './schema' const upload = multer({ dest: config.tmp.path, }) app.use( '/graphql' , upload. array ( 'files' ), bodyParser.json(), graphqlExpressUpload({ endpointURL: '/graphql' }), // after multer and before graphqlExpress graphqlExpress((req) => { return { schema , context: {} } }) ) app.use( '/graphiql' , graphiqlExpress({ endpointURL: '/graphql' , }))

2. Add UploadedFile scalar to your schema

scalar UploadedFile

3. Add UploadedFile resolver

For now we simply use JSON. In the future we should improve this.

const resolvers = { UploadedFile : { __parseLiteral : parseJSONLiteral, __serialize : value => value, __parseValue : value => value, } ... } function parseJSONLiteral ( ast ) { switch (ast.kind) { case Kind.STRING: case Kind.BOOLEAN: return ast.value; case Kind.INT: case Kind.FLOAT: return parseFloat (ast.value); case Kind.OBJECT: { const value = Object .create( null ); ast.fields.forEach( field => { value[field.name.value] = parseJSONLiteral(field.value); }); return value; } case Kind.LIST: return ast.values.map(parseJSONLiteral); default : return null ; } }

4. Add mutation on the server

Schema definition

uploadProfilePicture ( id : Int!, files : [UploadedFile!]!): ProfilePicture

And the mutation function

async uploadProfilePicture(root, { id, files }, context) { console .log( 'uploadProfilePicture' , { id, files }) }

5. Add mutation on the client

Example using react-apollo . Don't forget that you need to be using UploadNetworkInterface, because apollo-client does not support multipart/form-data out of the box.