Configurable custom GraphQL Scalars (string, number, date, etc) with sanitization / validation / transformation in TypeScript.

TypeScript version (with breaking changes) of the following repos:

joonhocho/graphql-input-number

joonhocho/graphql-input-string

Get Started

npm install graphql-scalar

or

yarn add graphql-scalar

How to Use

import { createStringScalar, createIntScalar, createFloatScalar } from 'graphql-scalar' ; const stringScalar = createStringScalar({ name: string ; description?: string ; capitalize?: 'characters' | 'words' | 'sentences' | 'first' ; collapseWhitespace?: boolean ; lowercase?: boolean ; maxLength?: number ; minLength?: number ; nonEmpty?: boolean ; pattern?: RegExp | string ; singleline?: string ; trim?: boolean ; trimLeft?: boolean ; trimRight?: boolean ; truncate?: number ; uppercase?: boolean ; coerce?: ScalarCoerceFunction<TValue>; errorHandler?: ScalarParseErrorHandler<TInternal, TConfig, TErrorCode>; parse?: ScalarParseFunction<TValue, TInternal>; sanitize?: ScalarSanitizeFunction<TValue>; serialize?: ScalarSerializeFunction<TInternal, TExternal>; validate?: ScalarValidateFunction<TValue>; }) const intScalar = createIntScalar({ name: string ; description?: string ; maximum?: number ; minimum?: number ; coerce?: ScalarCoerceFunction<TValue>; errorHandler?: ScalarParseErrorHandler<TInternal, TConfig, TErrorCode>; parse?: ScalarParseFunction<TValue, TInternal>; sanitize?: ScalarSanitizeFunction<TValue>; serialize?: ScalarSerializeFunction<TInternal, TExternal>; validate?: ScalarValidateFunction<TValue>; })

License

MIT License