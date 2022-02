Lightweight and powerful package makes easy to modularizing and merge your resolvers.

Table of Contents

Features

Easy to use

Pure javascript

Lightweight package without dependencies

ES6 classes

Install

npm i --save @wiicamp/graphql-merge-resolvers

or

yarn add @wiicamp/graphql-merge-resolvers

Usage

Basic

const GMR = require ( '@wiicamp/graphql-merge-resolvers' ); const userResolver = { Query : { users : ( parent, args, context, info ) => [ 'Hello' , 'GraphQL' ], }, Mutation : { createUser : ( parent, args, context, info ) => {}, }, User : { books : ( parent, args, context, info ) => {}, } } const bookResolver = { Query : { books : ( parent, args, context, info ) => [ 'Awesome' , 'Javascript' ], }, Mutation : { createBook : ( parent, args, context, info ) => {}, }, Book : { postedBy : ( parent, args, context, info ) => {}, } } const mainResolver = GMR.merge([ userResolver, bookResolver, ]); console .log(mainResolver);

Now we have new resolver

{ Query : { users : ( parent, args, context, info ) => [ 'Hello' , 'GraphQL' ], books : ( parent, args, context, info ) => [ 'Awesome' , 'Javascript' ], }, Mutation : { createUser : ( parent, args, context, info ) => {}, createBook : ( parent, args, context, info ) => {}, }, User : { books : ( parent, args, context, info ) => {}, }, Book : { postedBy : ( parent, args, context, info ) => {}, }, }

To get started with graphql-merge-resolvers , you can refer to this example.

API

GMR

merge(customResolvers: object or array, rootResolver: object): object

Args Type Default Description customResolvers Object or Array undefined Resolver or list of your resolvers want to merge. Required rootResolver Object {} Root resolver (options)

Contribution

Contribution are always welcome and recommended! Here is how:

Fork the repository (here is the guide).

Clone to your machine git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/graphql-merge-resolvers.git

Make your changes

Create a pull request

License

@wiicamp/graphql-merge-resolvers is released under the MIT license. See LICENSE for details.

Any question or support will welcome.