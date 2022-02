GrapesJS CKEditor

This plugin replaces the default Rich Text Editor with the one from CKEditor

Summary

Plugin Name: gjs-plugin-ckeditor Options: options CKEditor's configuration object, eg. { language: 'en', toolbar: [...], ...} position Position side of the toolbar, default: left , options: left|center|right



Download

npm i grapesjs-plugin-ckeditor or yarn add grapesjs-plugin-ckeditor

or Latest release link https://github.com/artf/grapesjs-plugin-ckeditor/releases/latest

Usage

< link href = "path/to/grapes.min.css" rel = "stylesheet" /> < script src = "path/to/grapes.min.js" > </ script > < script src = "path/to/grapesjs-plugin-ckeditor.min.js" > </ script > < div id = "gjs" > </ div > < script type = "text/javascript" > var editor = grapesjs.init({ container : '#gjs' , plugins: [ 'gjs-plugin-ckeditor' ], pluginsOpts: { 'gjs-plugin-ckeditor' : { } } }); </ script >

Development

Clone the repository

$ git clone https://github.com/artf/grapesjs-plugin-ckeditor.git $ cd grapesjs-plugin-ckeditor

Install dependencies

$ npm i

The plugin relies on GrapesJS and CKEditor via peerDependencies so you have to install them manually

$ npm i grapesjs ckeditor --no-save

Start the dev server

$ npm start

License

BSD 3-Clause