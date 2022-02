Simple navbar component for GrapesJS editor

Summary

Plugin name: gjs-navbar

Components: burger-menu

Blocks: h-navbar

Options

blocks Which blocks to add, default: ['h-navbar'] (all),

Which blocks to add, default: (all), defaultStyle Add default style to blocks, default: 1,

Add default style to blocks, default: 1, navbarClsPfx Navbar class prefix, default: 'navbar',

Navbar class prefix, default: 'navbar', labelNavbar Navbar label, default: 'Navbar',

Navbar label, default: 'Navbar', labelNavbarContainer Navbar container label, default: 'Navbar Container',

Navbar container label, default: 'Navbar Container', labelMenu Menu label, default: 'Navbar Menu',

Menu label, default: 'Navbar Menu', labelMenuLink Menu link label, default: 'Menu link',

Menu link label, default: 'Menu link', labelBurger Burger menu label, default: 'Burger',

Burger menu label, default: 'Burger', labelBurgerLine Burger line label, default: 'Burger Line',

Burger line label, default: 'Burger Line', labelNavbarBlock Navbar Block label, default: 'Navbar',

Navbar Block label, default: 'Navbar', labelNavbarCategory Navbar Block Category label, default: 'Extra',

Navbar Block Category label, default: 'Extra', labelHome Home label, default: 'Home',

Home label, default: 'Home', labelAbout About label, default: 'About',

About label, default: 'About', labelContact Contact label, default: 'Contact',

Download

npm i grapesjs-navbar

Usage

< link href = "path/to/grapes.min.css" rel = "stylesheet" /> < script src = "path/to/grapes.min.js" > </ script > < script src = "path/to/grapesjs-navbar.min.js" > </ script > < div id = "gjs" > </ div > < script type = "text/javascript" > var editor = grapesjs.init({ container : '#gjs' , plugins: [ 'gjs-navbar' ], pluginsOpts: { 'gjs-navbar' : { } } }); </ script >

Development

Clone the repository

$ git clone https://github.com/artf/grapesjs-navbar.git $ cd grapesjs-navbar

Install it

$ npm i

The plugin relies on GrapesJS via peerDependencies so you have to install it manually (without adding it to package.json)

$ npm i grapesjs --no-save

Start the dev server

$ npm start

License

BSD 3-Clause