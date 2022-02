sliderBlock Object to extend the default slider block, eg. { label: 'Slider', attributes: { ... } } {}

sliderProps Object to extend the default slider properties, eg. { name: 'My Slider', draggable: false, ... } {}

frameProps Object to extend the default slider frame properties {}

slidesProps Object to extend the default slides properties {}

slideProps Object to extend the default slide properties {}

prevProps Object to extend the default previous nav properties {}

nextProps Object to extend the default next nav properties {}

slideEls Default slides <div class="gjs-lory-slide"></div>... (3 slides)

prevEl Previous nav element string (eg. HTML string) <svg... (left arrow svg icon)

nextEl Next nav element string (eg. HTML string) <svg... (right arrow svg icon)

classFrame Class name for the slider frame gjs-lory-frame

classSlides Class name for slides container gjs-lory-slides

classSlide Class name for slide container gjs-lory-slide

classPrev Class name for slider previous control gjs-lory-prev

classNext Class name for slider next control gjs-lory-next