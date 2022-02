Grafgiti

Create graffiti on your github contributions wall.

Usage

Install grafgiti globally:

npm i -g grafgiti

Create a new public repository on Github then clone it and cd to the directory created by the clone:

git clone REPO_URL cd repo_name

Run grafgiti:

grafgiti

Tada! Follow the instructions below the screen. After designing your grafgiti press "D" to commit it. Then press "Q" to exit and run:

git push

The output would be something like this:

Technologies

I have put together the following tools to create Grafgiti: