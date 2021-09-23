Gracejs(又称:koa-grace v2) 是全新的基于koa v2.x的MVC+RESTful架构的前后端分离框架。
koa-grace v1.x版本请移步： https://github.com/xiongwilee/Gracejs/tree/v1.0.4
Gracejs是koa-grace的升级版，也可以叫koa-grace v2。
主要特性包括：
相比于koa-grace v1（以下简称：koa-grace）：Gracejs完美支持koa v2，同时做了优化虚拟host匹配和路由匹配的性能、还完善了部分测试用例等诸多升级。当然，如果你正在使用koa-grace也不用担心，我们会把Gracejs中除了支持koa2的性能和功能特性移植到koa-grace的相应中间件中。
这里不再介绍“前后端分离”、“RESTful”、“MVC”等概念，有兴趣可参考趣店前端团队基于koajs的前后端分离实践一文。
Gracejs及前后端分离问题交流群：
xiongwilee 后(备注：城市-职业-姓名)拉你到“Gracejs及前后端分离交流”微信群
xiongwilee 拉到微信群）
注意：请确保你的运行环境中Nodejs的版本至少是
v7.6.0
（或者你也可以考虑支持 Nodejs v4.x+ 的koa-grace v1.x）
执行命令：
$ git clone https://github.com/xiongwilee/Gracejs.git
$ cd Gracejs && npm install
然后，执行命令：
$ npm run dev
然后访问：http://127.0.0.1:3000 就可以看到示例了！
这里参考 https://github.com/xiongwilee/Gracejs 中
app/demo目录下的示例，详解Gracejs的MVC+RESTful架构的实现。
此前也有文章简单介绍过Gracejs的实现（ https://github.com/xiongwilee/Gracejs/wiki ），但考虑到Gracejs的差异性，这里再从目录结构、MVC模型实现、proxy机制这三个关键点做一些比较详细的说明。
Gracejs与koa-grace v1.x版本的目录结构完全一致：
.
├── controller
│ ├── data.js
│ ├── defaultCtrl.js
│ └── home.js
├── static
│ ├── css
│ ├── image
│ └── js
└── views
└── home.html
其中：
controller用以存放路由及控制器文件
static用以存放静态文件
views用以存放模板文件
注意，这个目录结构是生产环境代码的标准目录结构。在开发环境里你可以任意调整你的目录结构，只要保证编译之后的产出文件以这个路径输出即可。
如果你对这一点仍有疑问，可以参考: 前端构建-Boilerplate
为了满足更多的使用场景，在Gracejs中加入了简单的Mongo数据库的功能。
但准确的说，前后端的分离的Nodejs框架都是VC架构，并没有Model层。因为前后端分离框架不应该有任何数据库、SESSION存储的职能。
如上图，具体流程如下：
这里的第四步，proxy机制，就是Gracejs实现前后端分离的核心部分。
以实现一个电商应用下的“个人中心”页面为例。假设这个页面的首屏包括：用户基本信息模块、商品及订单模块、消息通知模块。
后端完成服务化架构之后，这三个模块可以解耦，拆分成三个HTTP API接口。这时候就可以通过Gracejs的
this.proxy方法，去后端异步并发获取三个接口的数据。
如下图：
这样有几个好处：
那么，这么做是不是就完美了呢？肯定不是：
好消息是，这些问题在proxy中间件中都考虑过了。这里不再一一讲解，有兴趣可以看koa-grace-proxy的源码：https://github.com/xiongwilee/Gracejs/middleware/proxy 。
在看详细使用手册之前，建议先看一下Gracejs的主文件源码：https://github.com/xiongwilee/Gracejs/blob/master/src/app.js 。
这里不再浪费篇幅贴代码了，其实想说明的就是：Gracejs是一个个关键中间件的集合。
所有中间件都在middleware目录下，配置由
config/main.*.js管理。
关于配置文件：
global.config里，方便读取。
下面介绍几个关键中间件的作用和使用方法。
vhost在这里可以理解为，一个Gracejs server服务于几个站点。Gracejs支持通过
host及
host+
一级path两种方式的映射。所谓的隐射，其实就是一个域名（或者一个域名+一级path）对应一个应用，一个应用对应一个目录。
注意：考虑到正则的性能问题，vhost不会考虑正则映射。
参考
config/main.development.js，可以这么配置vhost：
// vhost配置
vhost: {
'127.0.0.1':'demo',
'127.0.0.1/test':'demo_test',
'localhost':'blog',
}
其中，
demo,
demo_test,
blog分别对应
app/下的三个目录。当然你也可以指定目录路径，在配置文件中修改
path.project配置即可：
// 路径相关的配置
path: {
// project
project: './app/'
}
Gracejs中生成路由的方法非常简单，以自带的demo模块为例，进入demo模块的controller目录：
app/demo/controller。
文件目录如下：
controller
├── data.js
├── defaultCtrl.js
└── home.js
router中间件会找到模块中所有以
.js结尾的文件，根据文件路径和module.exports生成路由。
例如，demo模块中的home.js文件：
exports.index = async function () {
await this.bindDefault();
await this.render('home', {
title: 'Hello , Grace!'
});
}
exports.hello = function(){
this.body = 'hello world!'
}
则生成
/home/index、
/home、
/home/hello的路由。需要说明几点：
/index结尾的话，Gracejs会"赠送"一个去掉
/index的同样路由；
exports.__controller__ = false，该文件就不会生成路由了；参考
defaultCtrl.js
await/async或
generator函数，也可以是一个普通的函数；Gracejs中推荐使用
await/async；
app/blog中的controller文件；
module.exports返回一个任意函数即可。
最后，如果用户访问的路由查找不到，router会默认查找
/error/404路由，如果有则渲染
error/404页（不会重定向到
error/404），如果没有则返回404。
将demo模块中的home.js扩展一下：
exports.index = async function () {
...
}
exports.index.__method__ = 'get';
exports.index.__regular__ = null;
另外，需要说明以下几点：
DELETE方法，则post.js中声明
exports.list.__method__ = 'delete'即可（不声明默认注入get及post方法）;
exports.list.__regular__ = '/:id';即可，然后在控制器中通过
this.params.id获取ID值，更多相关配置请参看：koa-router#named-routes
__regular__配置为正则表达式的话，则会生成当前控制器默认路由及正则可匹配的路由
当然，如果路由文件中的所有控制器方法都是post方法，您可以在控制器文件最底部加入：
module.exports.__method__ = 'post'即可，
__regular__的配置同理。
注意：一般情况这里不需要额外的配置，为了保证代码美观，没有特殊使用场景的话就不要写
__method__和
__regular__配置。
将demo模块中的home.js的index方法再扩展一下：
exports.index = async function () {
// 绑定默认控制器方法
await this.bindDefault();
// 获取数据
await this.proxy(...)
// 渲染目标引擎
await this.render('home', {
title: 'Hello , Grace!'
});
}
它就是一个标准的控制器（controller）了。这个控制器的作用域就是当前koa的context，你可以任意使用koa的context的任意方法。
几个关键context属性的使用说明如下：
koa自带：
更多koa自带context属性，请查看koajs官网：http://koajs.com/
|context属性
|类型
|说明
this.request.href
String
|当前页面完整URL，也可以简写为
this.href
this.request.query
object
|get参数，也可以简写为
this.query
this.response.set
function
|设置response头信息，也可以简写为
this.set
this.cookies.set
function
|设置cookie，参考：cookies
this.cookies.get
function
|获取cookie，参考：cookies
Gracejs注入：
|context属性
|类型
|中间件
|说明
this.bindDefault
function
|router
|公共控制器，相当于
require('app/*/controller/defaultCtrl.js')
this.defaultCtrlData
object
|views
|模板渲染的全局变量，类似于 Koa
this.state
this.request.body
object
|body
|post参数，可以直接在this.request.body中获取到post参数
this.render
function
|views
|模板引擎渲染方法，请参看： 模板引擎- Template engine
this.mongo
function
|mongo
|数据库操作方法，请参看： 数据库 - Database
this.mongoMap
function
|mongo
|并行数据库多操作方法，请参看： 数据库 - Database
this.proxy
function
|proxy
|RESTful数据请求方法，请参看：数据代理
this.fetch
function
|proxy
|从服务器导出文件方法，请参看： 请求代理
this.backData
Object
|proxy
|默认以Obejct格式存储this.proxy后端返回的JSON数据
this.upload
function
|xload
|文件上传方法，请参看： 文件上传下载
this.download
function
|xload
|文件下载方法，请参看： 文件上传下载
在控制器中，如果还有其他的异步方法，可以通过Promise来实现。例如：
exports.main = async function() {
await ((test) => {
return new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => { resolve(test) }, 3000)
});
})('测试')
}
Gracejs支持两种数据代理场景：
下面逐一介绍两种代理模式的使用方法。
数据代理可以在控制器中使用
this.proxy方法：
this.proxy(object|string,[opt])
this.proxy 方法返回的是一个Promise，所以这里你可以根据当前Controller的类型使用
async/await或者
Generator实现异步并发。例如：
async/await：
exports.demo = async function () {
await this.proxy({ /* ... */ })
}
Generator：
exports.demo = function * () {
yield this.proxy({ /* ... */ })
}
为了使语法更简便，可以在执行
this.proxy之后，直接在上下文中的
backData字段中获取到数据。例如：
exports.demo = async function () {
await this.proxy({
userInfo:'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****',
otherInfo:'github:other/info?test=test',
})
console.log(this.backData);
/**
* {
* userInfo : {...},
* otherInfo : {...}
* }
*/
}
Generator方法亦然。
此外，如果要获取proxy的请求头信息，你可以在proxy方法返回的内容中获取到，例如：
exports.demo = async function (){
let res = await this.proxy({
userInfo:'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****',
otherInfo:'github:other/info?test=test',
});
console.log(res);
/**
* {
* userInfo : {
* statusCode: {...} // 返回http status code
* request: {...} // 请求体
* headers: {...} // 响应头信息
* body: {...} // 未处理的response body
* },
* otherInfo : {...}
* }
*/
}
可以发现，上文的案例就是多个数据同时请求的代理方案，这里也就是异步并发获取数据的实现。使用
this.proxy方法实现多个数据异步并发请求非常简单：
exports.demo = async function (){
await this.proxy({
userInfo:'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****',
otherInfo:'github:other/info?test=test',
});
console.log(this.backData);
/**
* {
* userInfo : {...},
* otherInfo : {...}
* }
*/
}
然后，proxy的结果会默认注入到上下文的
this.backData对象中。
如果只是为了实现一个接口请求代理，可以这么写：
exports.demo = async function (){
await this.proxy('github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****');
}
这样proxy请求返回的数据体会直接赋值给
this.body，也就是将这个请求直接返回给客户端。
github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****说明如下：
github： 为在
config/main.*.js的
api 对象中进行配置；
post ： 为数据代理请求的请求方法，该参数可以不传，默认当前用户请求的method；
path： 后面请求路径中的query参数会覆盖当前页面的请求参数（this.query），将query一同传到请求的接口
{userInfo:'https://api.github.com/user/login?test=test'}
另外，
this.proxy的形参说明如下：
|参数名
|类型
|默认
|说明
dest
Object
this.backData
|指定接收数据的对象，默认为
this.backData
conf
Obejct
{}
|this.proxy使用requestjs实现，此为传给request的重置配置（你可以在这里设置接口超时时间和http长短链接：
conf: { timeout: 25000 , keepAlive:true}）,其中keepAlive若为true则会覆盖原请求的长短链接属性，否则对原请求没有影响
json
Object
{}
|指定json格式的数据，参考：requestjs json配置
form
Object
{}
|指定application/x-www-form-urlencoded格式的数据，requestjs form配置
body
Buffer\|String\|ReadStream
|无
|参考：requestjs body配置
query
Object
|无
|如果配置了query参数，则会替换ctx.query作为proxy参数
headers
Object
{}
|指定当前请求的headers
onBeforeRequest
Function
|无
|每个请求发送前的回调事件，作用域为当前上下文，有两个形参'proxy name','requestOpt'，可以操作
requestOpt以修改requestjs的参数
onAfterRequest
Function
|无
|每个请求获取结果后的回调事件，作用域为当前上下文，有两个形参'proxy name','response'，可以操作
response以修改
this.proxy的返回结果
如果以上配置中
json、
form、
body 的参数一个都不传，则默认会将当前客户端请求数据体传给后端接口，推荐使用默认proxy数据的方式；当然了，如果有特殊情况，自行配置数据也无妨。
除了在
this.proxy的参数中进行配置外，在多个并发请求也可以这么写配置：
this.proxy({
testInfo: {
uri: 'github:other/info?test=test',
form: {
// formData
},
headers: {},
// ... 其他配置亦可
},
otherInfo: {
// 同上自定义配置
}
})
这样就可以很灵活地实现接口级别的自定义配置。
关于this.proxy方法还有很多有趣的细节，推荐有兴趣的同学看源码：https://github.com/xiongwilee/Gracejs/middleware/proxy
文件代理可以在控制器中使用
this.fetch方法：
this.fetch(string)
文件请求代理也很简单，比如如果需要从github代理一个图片请求返回到浏览器中，参考：http://feclub.cn/user/avatar?img=https://avatars.githubusercontent.com/u/1962352?v=3 ， 或者要使用导出文件的功能：
exports.avatar = async function (){
await this.fetch(imgUrl);
}
这里需要注意的是：在this.fetch方法之后会直接结束response， 不会再往其他中间件执行。
默认的模板引擎为swig，但swig作者已经停止维护；你可以在
config/main.*.js中配置
template属性想要的模板引擎：
// 模板引擎配置
template: 'nunjucks'
你还可以根据不同的模块配置不同的模板引擎：
template: {
blog:'swig'
}
目前支持的模板引擎列表在这里：consolidate.js#supported-template-engines
在控制器中调用
this.render方法渲染模板引擎：
exports.home = await function () {
await this.render('dashboard/site_home',{
breads : ['站点管理','通用'],
userInfo: this.userInfo,
siteInfo: this.siteInfo
})
}
模板文件在模块路径的
/views目录中。
注意一点：Gracejs渲染模板时，默认会将
main.*.js中constant配置交给模板数据；这样，如果你想在页面中获取公共配置（比如：CDN的地址）的话就可以在模板数据中的
constant子中取到。
此外，如果需要更个性化的配置，可以在
/view目录中创建文件
viewsConfig.js。例如，nunjucks模板引擎添加filter的功能：
/**
* [nunjucks 个性化定制]
* 参考：https://github.com/tj/consolidate.js#template-engine-instances
*
* @param {Object} consolidate consolidate对象
* @param {Object} config app.js中的views配置项
*
* @return
*/
module.exports = function(consolidate, config) {
const nunjucks = require('nunjucks');
consolidate.requires.nunjucks = nunjucks.configure(config.root);
// 注入全局变量
consolidate.requires.nunjucks.addGlobal('G', global);
// 添加foo filter示例
consolidate.requires.nunjucks.addFilter('foo', function () {
return 'bar';
});
}
以上可参考：
middleware/views/example/views/viewsConfig.js。
静态文件的使用非常简单，将
/static/**/或者
/*/static/*的静态文件请求代理到了模块路径下的
/static目录：
// 配置静态文件路由
app.use(Middles.static(['/static/**/*', '/*/static/**/*'], {
dir: config_path_project,
maxage: config_site.env == 'production' && 60 * 60 * 1000
}));
以案例中
blog的静态文件为例，静态文件在blog项目下的路径为：
app/blog/static/image/bg.jpg，则访问路径为http://127.0.0.1/blog/static/image/bg.jpg 或者 http://127.0.0.1/static/blog/image/bg.jpg
注意两点：
/static/**/或者
/*/static/*形式的路由会是无效的；
MOCK功能的实现其实非常简单，在开发环境中你可以很轻易地使用MOCK数据。
以demo模块为例，首先在
main.development.js配置文件中添加proxy配置：
// controller中请求各类数据前缀和域名的键值对
api: {
// ...
demo: 'http://${ip}:${port}/__MOCK__/demo/'
// ...
}
然后，在demo模块中添加
mock文件夹，然后添加
test.json:
全局MOCK”模式
在开发环境中你推荐使用“全局MOCK”模式。首先在
main.development.js配置文件中添加mock配置
isFullMock为true：
// mock server配置
mock: {
prefix: '/__MOCK__/',
localServer: 'http://${ip}:${port}',
isFullMock: true
},
然后，不用修改api配置，就直接访问对应的mock数据文件了。例如，在blog模块中的
this.proxy('blogApi:test1/test2')接口对应的文件则是：
blog
├── controller
├── deploy
├── mock
| └── blogApi // 注意这里的blogApi
| └── test1
| └── test2.json
├── model
├── static
└── views
文件结构：
.
├── controller
├── mock
| └── test.json
├── static
└── views
文件内容（就是你想要的请求返回内容）：
在JSON文件内容中也可以使用注释：
/*
* 获取用户信息接口
*/
{
code:0 // 这是code
}
然后，你可以打开浏览器访问：
http://${ip}:${port}/__MOCK__/demo/test 验证是否已经返回了test.json里的数据。
最后在你的controller业务代码中就可以通过proxy方法获取mock数据了：
this.proxy({
test:'demo:test'
})
注意：
可以参考这个：Gracejs中的mock功能的示例
考虑到用户路由完全由Nodejs托管以后，CSRF的问题也得在Nodejs层去防护了。此前写过一片文章：前后端分离架构下CSRF防御机制，这里就只写使用方法，不再详述原理。
在Gracejs中可以配置：
// csrf配置
csrf: {
// 需要进行xsrf防护的模块名称
module: []
}
然后，在业务代码中，获取名为：
grace_token的cookie，以post或者get参数回传即可。当然，如果你不想污染ajax中的参数对象，你也可以将这个cookie值存到
x-grace-token头信息中。
Gracejs监听到post请求，如果token验证失效，则直接返回错误。
请注意：不推荐在生产环境中使用数据库功能
在Gracejs中使用mongoDB非常简单，当然没有做过任何压测，可能存在性能问题。
在配置文件
config/main.*.js中进行配置：
// mongo配置
mongo: {
options:{
// mongoose 配置
},
api:{
'blog': 'mongodb://localhost:27017/blog'
}
},
其中，
mongo.options配置mongo连接池等信息，
mongo.api配置站点对应的数据库连接路径。
值得注意的是，配置好数据库之后，一旦Gracejs server启动mongoose就启动连接，直到Gracejs server关闭
依旧以案例
blog为例，参看
app/blog/model/mongo目录：
└── mongo
├── Category.js
├── Link.js
├── Post.js
└── User.js
一个js文件即一个数据库表即相关配置，以
app/blog/model/mongo/Category.js：
'use strict';
// model名称，即表名
let model = 'Category';
// 表结构
let schema = [{
id: {type: String,unique: true,required: true},
name: {type: String,required: true},
numb: {type: Number,'default':0}
}, {
autoIndex: true,
versionKey: false
}];
// 静态方法:http://mongoosejs.com/docs/guide.html#statics
let statics = {}
// 方法扩展 http://mongoosejs.com/docs/guide.html#methods
let methods = {
/**
* 获取博客分类列表
*/
list: function* () {
return this.model('Category').find();
}
}
module.exports.model = model;
module.exports.schema = schema;
module.exports.statics = statics;
module.exports.methods = methods;
主要有四个参数：
model ， 即表名，最好与当前文件同名
schema ， 即mongoose schema
methods ， 即schema扩展方法，推荐把数据库元操作都定义在这个对象中
statics ， 即静态操作方法
在控制器中使用非常简单，主要通过
this.mongo,
this.mongoMap两个方法。
this.mongo(name)
调用mongoose Entity对象进行数据库CURD操作
参数说明:
@param [string] name : 在
app/blog/model/mongo中配置Schema名，
返回:
@return [object] 一个实例化Schema之后的Mongoose Entity对象，可以通过调用该对象的methods进行数据库操作
案例
参考上文中的Category.js的配置，以
app/blog/controller/dashboard/post.js为例，如果要在博客列表页中获取博客分类数据：
// http://127.0.0.1/dashboard/post/list
exports.list = async function (){
let cates = await this.mongo('Category').list();
this.body = cates;
}
this.mongoMap(option)
并行多个数据库操作
参数说明
@param [array] option
@param [Object] option[].model mongoose Entity对象，通过this.mongo(model)获取
@param [function] option[].fun mongoose Entity对象方法
@param [array] option[].arg mongoose Entity对象方法参数
返回
@return [array] 数据库操作结果，以对应数组的形式返回
案例
let PostModel = this.mongo('Post');
let mongoResult = await this.mongoMap([{
model: PostModel,
fun: PostModel.page,
arg: [pageNum]
},{
model: PostModel,
fun:PostModel.count,
arg: [pageNum]
}]);
let posts = mongoResult[0];// 获取第一个查询PostModel.page的结果
let page = mongoResult[1]; // 获取第二个查询PostModel.count的结果，两者并发执行
请注意：不推荐在生产环境中使用文件上传下载功能
与数据库功能一样，文件上传下载功能的使用非常简单，但不推荐在生产环境中使用。因为目前仅支持在单台服务器上使用数据库功能，如果多台机器的服务就有问题了。
如果需要在线上使用上传下载功能，你可以使用proxy的方式pipe到后端接口，或者通过上传组件直接将文件上传到后端的接口。
方法：
this.upload([opt])
示例：
exports.aj_upload = async function() {
await this.bindDefault();
let files = await this.upload();
let res = {};
if (!files || files.length < 1) {
res.code = 1;
res.message = '上传文件失败！';
return this.body = res;
}
res.code = 0;
res.message = '';
res.data = {
files: files
}
return this.body = res;
}
方法：
this.download(filename, [opt])
示例：
exports.download = async function() {
await this.download(this.query.file);
}
Gracejs中几个核心的中间件都介绍完毕。此外，还有几个中间件不做详细介绍，了解即可：
this.request.body字段中；
最后，关于Gracejs的运维部署在这里不再详述，推荐使用pm2，不用担心重启server期间服务不可用。
到这里，整个前后端服务的搭建都介绍完了。
在介绍如何结合Gracejs进行前端构建之前，先提一下：这种“更彻底”的前后端分离方案相比于基于MVVM框架的单页面应用具体有什么不同呢？
个人认为有以下几点：
当然Gracejs是只是服务端框架，前端架构如何选型，随你所愿。
目前已经有基于Vue和requirejs的boilerplate。
gulp-requirejs-boilerplate Requirejs supported.（by @xiongwilee）
grace-vue-webpack-boilerplate Both Vue@1.x & Vue@2.x supported.（by @thunf）
grace-vue2-webpack-boilerplate Vue@2.x supported.（by @haoranw）
这里以基于Vue的构建为例。
一个完整的依赖基于vue+Gracejs的目录结构推荐使用这种模式：
.
├── app
│ └── demo
│ ├── build
│ ├── controller
│ ├── mock
│ ├── static
│ ├── views
│ └── vues
└── server
├── app
│ └── demo
├── middleware
├── ...
当然，server（即：Gracejs）允许你配置app目录路径，你可以放到任意你想要的目录里。
这里的demo模块比默认的server下的demo模块多出来两个目录：
build和
vues。
其实，到这里也能猜到如何进行构建了：
build目录是基于webpack的编译脚本，
vues目录是所有的.vue的前端业务文件。
webpack将vues下的vue文件编译之后产出到
server/app/demo/static下；其他
controller等没有必要编译的文件，直接使用webpack的复制插件复制到
server/app/demo/的对应目录下即可。
有兴趣的同学，推荐看
grace-vue-webpack-boilerplate下的build实现源码；当然，需要对webpack和vue有一定的了解。
欢迎同学们贡献基于
React、
Angular的boilerplate，以邮件或者ISSUE的形式通知我们之后，添加到Gracejs的官方文档中。
自此，洋洋洒洒1w多字，Gracejs终于介绍完毕；有兴趣的同学去github赏个star呗：https://github.com/xiongwilee/Gracejs 。
最后，欢迎大家提issue、fork；有任何疑问也可以邮件联系：xiongwilee[at]foxmail.com。