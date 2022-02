Gracejs

Gracejs(又称:koa-grace v2) 是全新的基于koa v2.x的MVC+RESTful架构的前后端分离框架。

Gracejs是koa-grace的升级版,也可以叫koa-grace v2。

主要特性包括:

支持MVC架构,可以更便捷地生成服务端路由; 标准的RESTful架构,支持后端接口异步并发,页面性能更优; 一套Node环境经服务服务多个站点应用,部署更简单; 优雅的MOCK功能,开发环境模拟数据更流畅; 完美支持async/await及generator语法,随心所欲; 更灵活的前端构建选型,想用什么就用什么,随你所愿。

相比于koa-grace v1(以下简称:koa-grace):Gracejs完美支持koa v2,同时做了优化虚拟host匹配和路由匹配的性能、还完善了部分测试用例等诸多升级。当然,如果你正在使用koa-grace也不用担心,我们会把Gracejs中除了支持koa2的性能和功能特性移植到koa-grace的相应中间件中。

这里不再介绍“前后端分离”、“RESTful”、“MVC”等概念,有兴趣可参考趣店前端团队基于koajs的前后端分离实践一文。

Gracejs及前后端分离问题交流群:

微信交流群 : 添加微信 xiongwilee 后(备注:城市-职业-姓名)拉你到“Gracejs及前后端分离交流”微信群

: 添加微信 后(备注:城市-职业-姓名)拉你到“Gracejs及前后端分离交流”微信群 QQ交流群:368463457 (此群将弃用,可联系添加微信 xiongwilee 拉到微信群)

注意:请确保你的运行环境中Nodejs的版本至少是 v7.6.0 (或者你也可以考虑支持 Nodejs v4.x+ 的koa-grace v1.x)

安装

执行命令:

git clone https://github.com/xiongwilee/Gracejs.git cd Gracejs && npm install

运行

然后,执行命令:

npm run dev

然后访问:http://127.0.0.1:3000 就可以看到示例了!

这里参考 https://github.com/xiongwilee/Gracejs 中 app/demo 目录下的示例,详解Gracejs的MVC+RESTful架构的实现。

此前也有文章简单介绍过Gracejs的实现( https://github.com/xiongwilee/Gracejs/wiki ),但考虑到Gracejs的差异性,这里再从目录结构、MVC模型实现、proxy机制这三个关键点做一些比较详细的说明。

目录结构

Gracejs与koa-grace v1.x版本的目录结构完全一致:

. ├── controller │ ├── data.js │ ├── defaultCtrl.js │ └── home.js ├── static │ ├── css │ ├── image │ └── js └── views └── home.html

其中:

controller 用以存放路由及控制器文件

用以存放路由及控制器文件 static 用以存放静态文件

用以存放静态文件 views 用以存放模板文件

注意,这个目录结构是生产环境代码的标准目录结构。在开发环境里你可以任意调整你的目录结构,只要保证编译之后的产出文件以这个路径输出即可。

如果你对这一点仍有疑问,可以参考: 前端构建-Boilerplate

MVC模型实现

为了满足更多的使用场景,在Gracejs中加入了简单的Mongo数据库的功能。

但准确的说,前后端的分离的Nodejs框架都是VC架构,并没有Model层。因为前后端分离框架不应该有任何数据库、SESSION存储的职能。

如上图,具体流程如下:

第一步,Nodejs server(也就是Gracejs服务)监听到用户请求;

第二步,Gracejs的各个中间件(Middlewares)对请求上下文进行处理;

第三步,根据当前请求的path和method,进入对应的Controller;

第四步,通过http请求以proxy的模式向后端获取数据;

第五步,拼接数据,渲染模板。

这里的第四步,proxy机制,就是Gracejs实现前后端分离的核心部分。

proxy机制

以实现一个电商应用下的“个人中心”页面为例。假设这个页面的首屏包括:用户基本信息模块、商品及订单模块、消息通知模块。

后端完成服务化架构之后,这三个模块可以解耦,拆分成三个HTTP API接口。这时候就可以通过Gracejs的 this.proxy 方法,去后端异步并发获取三个接口的数据。

如下图:

这样有几个好处:

在Nodejs层(服务端)异步并发向后端(服务端)获取数据,可以使HTTP走内网,性能更优; 后端的接口可以同时提供给客户端,实现接口给Web+APP复用,后端开发成本更低; 在Nodejs层获取数据后,直接交给页面,不管前端用什么技术栈,可以使首屏体验更佳。

那么,这么做是不是就完美了呢?肯定不是:

后端接口在外网开放之后,如何保证接口安全性? 如果当前页面请求是GET方法,但我想POST到后端怎么办? 我想在Controller层重置post参数怎么办? 后端接口设置cookie如何带给浏览器? 经过一层Nodejs的代理之后,如何保证SESSION状态不丢失? 如果当前请求是一个file文件流,又该怎么办呢? ...

好消息是,这些问题在proxy中间件中都考虑过了。这里不再一一讲解,有兴趣可以看koa-grace-proxy的源码:https://github.com/xiongwilee/Gracejs/middleware/proxy 。

在看详细使用手册之前,建议先看一下Gracejs的主文件源码:https://github.com/xiongwilee/Gracejs/blob/master/src/app.js 。

这里不再浪费篇幅贴代码了,其实想说明的就是:Gracejs是一个个关键中间件的集合。

所有中间件都在middleware目录下,配置由 config/main.*.js 管理。

关于配置文件:

配置文件extend关系为:config/server.json的merge字段 > config/main.*.js > config.js; 配置生成后保存在Gracejs下的全局作用域 global.config 里,方便读取。

下面介绍几个关键中间件的作用和使用方法。

vhost 在这里可以理解为,一个Gracejs server服务于几个站点。Gracejs支持通过 host 及 host + 一级path 两种方式的映射。所谓的隐射,其实就是一个域名(或者一个域名+一级path)对应一个应用,一个应用对应一个目录。

注意:考虑到正则的性能问题,vhost不会考虑正则映射。

参考 config/main.development.js ,可以这么配置vhost:

vhost : { '127.0.0.1' : 'demo' , '127.0.0.1/test' : 'demo_test' , 'localhost' : 'blog' , }

其中, demo , demo_test , blog 分别对应 app/ 下的三个目录。当然你也可以指定目录路径,在配置文件中修改 path.project 配置即可:

path : { project : './app/' }

Gracejs中生成路由的方法非常简单,以自带的demo模块为例,进入demo模块的controller目录: app/demo/controller 。

文件目录如下:

controller ├── data .js ├── defaultCtrl .js └── home .js

1、 文件路径即路由

router中间件会找到模块中所有以 .js 结尾的文件,根据文件路径和module.exports生成路由。

例如,demo模块中的home.js文件:

exports.index = async function ( ) { await this .bindDefault(); await this .render( 'home' , { title : 'Hello , Grace!' }); } exports.hello = function ( ) { this .body = 'hello world!' }

则生成 /home/index 、 /home 、 /home/hello 的路由。需要说明几点:

如果路由是以 /index 结尾的话,Gracejs会"赠送"一个去掉 /index 的同样路由; 如果当前文件是一个依赖,仅仅被其他文件引用;则在文件中配置 exports.__controller__ = false ,该文件就不会生成路由了;参考 defaultCtrl.js 这里的控制器函数可以是 await/async 或 generator 函数,也可以是一个普通的函数;Gracejs中推荐使用 await/async ; 这里的路由文件包裹在一个目录里也是可以的,可以参考: app/blog 中的controller文件; 如果当前文件路由就是一个独立的控制器,则 module.exports 返回一个任意函数即可。

最后,如果用户访问的路由查找不到,router会默认查找 /error/404 路由,如果有则渲染 error/404 页(不会重定向到 error/404 ),如果没有则返回404。

2、 路由文件使用说明

将demo模块中的home.js扩展一下:

exports.index = async function ( ) { ... } exports.index.__method__ = 'get' ; exports.index.__regular__ = null ;

另外,需要说明以下几点:

如果需要配置dashboard/post/list请求为 DELETE 方法,则post.js中声明 exports.list.__method__ = 'delete' 即可( 不声明默认注入get及post方法 );

方法,则post.js中声明 即可( ); 如果要配置更灵活的路由,则中声明 exports.list.__regular__ = '/:id'; 即可,然后在控制器中通过 this.params.id 获取ID值,更多相关配置请参看:koa-router#named-routes

即可,然后在控制器中通过 获取ID值,更多相关配置请参看:koa-router#named-routes 需要注意的是:如果 __regular__ 配置为正则表达式的话,则会生成当前控制器默认路由及正则可匹配的路由

当然,如果路由文件中的所有控制器方法都是post方法,您可以在控制器文件最底部加入: module.exports.__method__ = 'post' 即可, __regular__ 的配置同理。

注意:一般情况这里不需要额外的配置,为了保证代码美观,没有特殊使用场景的话就不要写 __method__ 和 __regular__ 配置。

3、 控制器

将demo模块中的home.js的index方法再扩展一下:

exports.index = async function ( ) { await this .bindDefault(); await this .proxy(...) await this .render( 'home' , { title : 'Hello , Grace!' }); }

它就是一个标准的控制器(controller)了。这个控制器的作用域就是当前koa的context,你可以任意使用koa的context的任意方法。

几个关键context属性的使用说明如下:

koa自带:

更多koa自带context属性,请查看koajs官网:http://koajs.com/

context属性 类型 说明 this.request.href String 当前页面完整URL,也可以简写为 this.href this.request.query object get参数,也可以简写为 this.query this.response.set function 设置response头信息,也可以简写为 this.set this.cookies.set function 设置cookie,参考:cookies this.cookies.get function 获取cookie,参考:cookies

Gracejs注入:

context属性 类型 中间件 说明 this.bindDefault function router 公共控制器,相当于 require('app/*/controller/defaultCtrl.js') this.defaultCtrlData object views 模板渲染的全局变量,类似于 Koa this.state this.request.body object body post参数,可以直接在this.request.body中获取到post参数 this.render function views 模板引擎渲染方法,请参看: 模板引擎- Template engine this.mongo function mongo 数据库操作方法,请参看: 数据库 - Database this.mongoMap function mongo 并行数据库多操作方法,请参看: 数据库 - Database this.proxy function proxy RESTful数据请求方法,请参看:数据代理 this.fetch function proxy 从服务器导出文件方法,请参看: 请求代理 this.backData Object proxy 默认以Obejct格式存储this.proxy后端返回的JSON数据 this.upload function xload 文件上传方法,请参看: 文件上传下载 this.download function xload 文件下载方法,请参看: 文件上传下载

在控制器中,如果还有其他的异步方法,可以通过Promise来实现。例如:

exports.main = async function ( ) { await ( ( test ) => { return new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve(test) }, 3000 ) }); })( '测试' ) }

Gracejs支持两种数据代理场景:

单纯的数据代理,任意请求到后端接口,然后返回json数据(也包括文件流请求到后端,后端返回json数据); 文件代理,请求后端接口,返回一个文件(例如验证码图片);

下面逐一介绍两种代理模式的使用方法。

1、 数据代理

数据代理可以在控制器中使用 this.proxy 方法:

this .proxy(object|string,[opt])

使用方法

this.proxy 方法返回的是一个Promise,所以这里你可以根据当前Controller的类型使用 async/await 或者 Generator 实现异步并发。例如:

async/await:

exports.demo = async function ( ) { await this .proxy({ }) }

Generator:

exports.demo = function * ( ) { yield this .proxy({ }) }

为了使语法更简便,可以在执行 this.proxy 之后,直接在上下文中的 backData 字段中获取到数据。例如:

exports.demo = async function ( ) { await this .proxy({ userInfo : 'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****' , otherInfo : 'github:other/info?test=test' , }) console .log( this .backData); }

Generator 方法亦然。

此外,如果要获取proxy的请求头信息,你可以在proxy方法返回的内容中获取到,例如:

exports.demo = async function ( ) { let res = await this .proxy({ userInfo : 'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****' , otherInfo : 'github:other/info?test=test' , }); console .log(res); }

可以发现,上文的案例就是多个数据同时请求的代理方案,这里也就是异步并发获取数据的实现。使用 this.proxy 方法实现多个数据异步并发请求非常简单:

exports.demo = async function ( ) { await this .proxy({ userInfo : 'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****' , otherInfo : 'github:other/info?test=test' , }); console .log( this .backData); }

然后,proxy的结果会默认注入到上下文的 this.backData 对象中。

如果只是为了实现一个接口请求代理,可以这么写:

exports.demo = async function ( ) { await this .proxy( 'github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=****' ); }

这样proxy请求返回的数据体会直接赋值给 this.body ,也就是将这个请求直接返回给客户端。

说明

github:post:user/login/oauth/access_token?client_id=**** 说明如下:

github : 为在 config/main.*.js 的 api 对象中进行配置;

: 为在 的 对象中进行配置; post : 为数据代理请求的请求方法,该参数可以不传,默认当前用户请求的method;

: 为数据代理请求的请求方法,该参数可以不传,默认当前用户请求的method; path : 后面请求路径中的query参数会覆盖当前页面的请求参数(this.query),将query一同传到请求的接口

: 后面请求路径中的query参数会覆盖当前页面的请求参数(this.query),将query一同传到请求的接口 你也可以写完整的路径: {userInfo:'https://api.github.com/user/login?test=test'}

另外, this.proxy 的形参说明如下:

参数名 类型 默认 说明 dest Object this.backData 指定接收数据的对象,默认为 this.backData conf Obejct {} this.proxy使用requestjs实现,此为传给request的重置配置(你可以在这里设置接口超时时间和http长短链接: conf: { timeout: 25000 , keepAlive:true} ),其中keepAlive若为true则会覆盖原请求的长短链接属性,否则对原请求没有影响 json Object {} 指定json格式的数据,参考:requestjs json配置 form Object {} 指定application/x-www-form-urlencoded格式的数据,requestjs form配置 body Buffer\|String\|ReadStream 无 参考:requestjs body配置 query Object 无 如果配置了query参数,则会替换ctx.query作为proxy参数 headers Object {} 指定当前请求的headers onBeforeRequest Function 无 每个请求发送前的回调事件,作用域为当前上下文,有两个形参'proxy name','requestOpt',可以操作 requestOpt 以修改requestjs的参数 onAfterRequest Function 无 每个请求获取结果后的回调事件,作用域为当前上下文,有两个形参'proxy name','response',可以操作 response 以修改 this.proxy 的返回结果

如果以上配置中 json 、 form 、 body 的参数一个都不传,则默认会将当前客户端请求数据体传给后端接口,推荐使用默认proxy数据的方式;当然了,如果有特殊情况,自行配置数据也无妨。

除了在 this.proxy 的参数中进行配置外,在多个并发请求也可以这么写配置:

this .proxy ({ testInfo : { uri : 'github:other/info?test=test' , form : { }, headers : {}, }, otherInfo : { } })

这样就可以很灵活地实现接口级别的自定义配置。

关于this.proxy方法还有很多有趣的细节,推荐有兴趣的同学看源码:https://github.com/xiongwilee/Gracejs/middleware/proxy

2、 文件代理

文件代理可以在控制器中使用 this.fetch 方法:

this .fetch(string)

文件请求代理也很简单,比如如果需要从github代理一个图片请求返回到浏览器中,参考:http://feclub.cn/user/avatar?img=https://avatars.githubusercontent.com/u/1962352?v=3 , 或者要使用导出文件的功能:

exports.avatar = async function ( ) { await this .fetch(imgUrl); }

这里需要注意的是:在this.fetch方法之后会直接结束response, 不会再往其他中间件执行。

默认的模板引擎为swig,但swig作者已经停止维护;你可以在 config/main.*.js 中配置 template 属性想要的模板引擎:

template : 'nunjucks'

你还可以根据不同的模块配置不同的模板引擎:

template: { blog : 'swig' }

目前支持的模板引擎列表在这里:consolidate.js#supported-template-engines

在控制器中调用 this.render 方法渲染模板引擎:

exports.home = await function ( ) { await this .render( 'dashboard/site_home' ,{ breads : [ '站点管理' , '通用' ], userInfo : this .userInfo, siteInfo : this .siteInfo }) }

模板文件在模块路径的 /views 目录中。

注意一点:Gracejs渲染模板时,默认会将 main.*.js 中constant配置交给模板数据;这样,如果你想在页面中获取公共配置(比如:CDN的地址)的话就可以在模板数据中的 constant 子中取到。

此外,如果需要更个性化的配置,可以在 /view 目录中创建文件 viewsConfig.js 。例如,nunjucks模板引擎添加filter的功能:

module .exports = function ( consolidate, config ) { const nunjucks = require ( 'nunjucks' ); consolidate.requires.nunjucks = nunjucks.configure(config.root); consolidate.requires.nunjucks.addGlobal( 'G' , global); consolidate.requires.nunjucks.addFilter( 'foo' , function ( ) { return 'bar' ; }); }

以上可参考: middleware/views/example/views/viewsConfig.js 。

静态文件的使用非常简单,将 /static/**/ 或者 /*/static/* 的静态文件请求代理到了模块路径下的 /static 目录:

app.use(Middles.static([ '/static/**/*' , '/*/static/**/*' ], { dir : config_path_project, maxage : config_site.env == 'production' && 60 * 60 * 1000 }));

以案例中 blog 的静态文件为例,静态文件在blog项目下的路径为: app/blog/static/image/bg.jpg ,则访问路径为http://127.0.0.1/blog/static/image/bg.jpg 或者 http://127.0.0.1/static/blog/image/bg.jpg

注意两点:

静态文件端口和当前路由的端口一致,所以 /static/**/ 或者 /*/static/* 形式的路由会是无效的; 推荐在生产环境中,使用Nginx做静态文件服务,购买CDN托管静态文件;

MOCK功能的实现其实非常简单,在开发环境中你可以很轻易地使用MOCK数据。

以demo模块为例,首先在 main.development.js 配置文件中添加proxy配置:

api : { demo : 'http://${ip}:${port}/__MOCK__/demo/' }

然后,在demo模块中添加 mock 文件夹,然后添加 test.json :

全局MOCK”模式

在开发环境中你推荐使用“全局MOCK”模式。首先在 main.development.js 配置文件中添加mock配置 isFullMock 为true:

mock : { prefix : '/__MOCK__/' , localServer : 'http://${ip}:${port}' , isFullMock : true },

然后,不用修改api配置,就直接访问对应的mock数据文件了。例如,在blog模块中的 this.proxy('blogApi:test1/test2') 接口对应的文件则是:

blog ├── controller ├── deploy ├── mock | └── blogApi | └── test1 | └── test2.json ├── model ├── static └── views

文件结构:

. ├── controller ├── mock | └── test.json ├── static └── views

文件内容(就是你想要的请求返回内容):

在JSON文件内容中也可以使用注释:

{ code : 0 }

然后,你可以打开浏览器访问: http://${ip}:${port}/__MOCK__/demo/test 验证是否已经返回了test.json里的数据。

最后在你的controller业务代码中就可以通过proxy方法获取mock数据了:

this .proxy({ test : 'demo:test' })

注意:

如果你的mock文件路径是/mock/test/subtest.json 那么proxy路径则是:test/subtest;

强烈建议将mock文件统一为真正的后端请求路径,这样以实现真实路径的mock;

可以参考这个:Gracejs中的mock功能的示例

考虑到用户路由完全由Nodejs托管以后,CSRF的问题也得在Nodejs层去防护了。此前写过一片文章:前后端分离架构下CSRF防御机制,这里就只写使用方法,不再详述原理。

在Gracejs中可以配置:

csrf : { module : [] }

然后,在业务代码中,获取名为: grace_token 的cookie,以post或者get参数回传即可。当然,如果你不想污染ajax中的参数对象,你也可以将这个cookie值存到 x-grace-token 头信息中。

Gracejs监听到post请求,如果token验证失效,则直接返回错误。

请注意:不推荐在生产环境中使用数据库功能

在Gracejs中使用mongoDB非常简单,当然没有做过任何压测,可能存在性能问题。

1、 连接数据库

在配置文件 config/main.*.js 中进行配置:

mongo : { options :{ }, api :{ 'blog' : 'mongodb://localhost:27017/blog' } },

其中, mongo.options 配置mongo连接池等信息, mongo.api 配置站点对应的数据库连接路径。

值得注意的是,配置好数据库之后,一旦Gracejs server启动mongoose就启动连接,直到Gracejs server关闭

2、 mongoose的schema配置

依旧以案例 blog 为例,参看 app/blog/model/mongo 目录:

└── mongo ├── Category.js ├── Link.js ├── Post.js └── User.js

一个js文件即一个数据库表即相关配置,以 app/blog/model/mongo/Category.js :

; let model = 'Category' ; let schema = [{ id : { type : String , unique : true , required : true }, name : { type : String , required : true }, numb : { type : Number , 'default' : 0 } }, { autoIndex : true , versionKey : false }]; let statics = {} let methods = { list : function * ( ) { return this .model( 'Category' ).find(); } } module .exports.model = model; module .exports.schema = schema; module .exports.statics = statics; module .exports.methods = methods;

主要有四个参数:

model , 即表名,最好与当前文件同名

, 即表名,最好与当前文件同名 schema , 即mongoose schema

, 即mongoose schema methods , 即schema扩展方法, 推荐把数据库元操作都定义在这个对象中

, 即schema扩展方法, statics , 即静态操作方法

3、 在控制器中调用数据库

在控制器中使用非常简单,主要通过 this.mongo , this.mongoMap 两个方法。

调用mongoose Entity对象进行数据库CURD操作

参数说明:

@param [string] name : 在 app/blog/model/mongo 中配置Schema名,

返回:

@return [object] 一个实例化Schema之后的Mongoose Entity对象,可以通过调用该对象的methods进行数据库操作

案例

参考上文中的Category.js的配置,以 app/blog/controller/dashboard/post.js 为例,如果要在博客列表页中获取博客分类数据:

exports.list = async function ( ) { let cates = await this .mongo( 'Category' ).list(); this .body = cates; }

并行多个数据库操作

参数说明

@param [array] option

@param [Object] option[].model mongoose Entity对象,通过this.mongo(model)获取

@param [function] option[].fun mongoose Entity对象方法

@param [array] option[].arg mongoose Entity对象方法参数

返回

@return [array] 数据库操作结果,以对应数组的形式返回

案例

let PostModel = this .mongo( 'Post' ); let mongoResult = await this .mongoMap([{ model : PostModel, fun : PostModel.page, arg : [pageNum] },{ model : PostModel, fun :PostModel.count, arg : [pageNum] }]); let posts = mongoResult[ 0 ]; let page = mongoResult[ 1 ];

请注意:不推荐在生产环境中使用文件上传下载功能

与数据库功能一样,文件上传下载功能的使用非常简单,但不推荐在生产环境中使用。因为目前仅支持在单台服务器上使用数据库功能,如果多台机器的服务就有问题了。

如果需要在线上使用上传下载功能,你可以使用proxy的方式pipe到后端接口,或者通过上传组件直接将文件上传到后端的接口。

方法:

this .upload([opt])

示例:

exports.aj_upload = async function ( ) { await this .bindDefault(); let files = await this .upload(); let res = {}; if (!files || files.length < 1 ) { res.code = 1 ; res.message = '上传文件失败!' ; return this .body = res; } res.code = 0 ; res.message = '' ; res.data = { files : files } return this .body = res; }

方法:

this .download(filename, [opt])

示例:

exports.download = async function ( ) { await this .download( this .query.file); }

其他

Gracejs中几个核心的中间件都介绍完毕。此外,还有几个中间件不做详细介绍,了解即可:

gzip实现:使用gzip压缩response中的body; http body内容解析:解析request中的body,存到 this.request.body 字段中; 简单的session实现:通过内存或者redis保存session,不推荐在生产环境中使用;生产环境的session服务由后端自行完成。

最后,关于Gracejs的运维部署在这里不再详述,推荐使用pm2,不用担心重启server期间服务不可用。

到这里,整个前后端服务的搭建都介绍完了。

在介绍如何结合Gracejs进行前端构建之前,先提一下:这种“更彻底”的前后端分离方案相比于基于MVVM框架的单页面应用具体有什么不同呢?

个人认为有以下几点:

运维部署更灵活 基于Nodejs server的服务端构建,服务器的部署可以与后端机器独立出来。而且后端同学就仅仅需要关注接口的实现。 前端技术栈更统一 比如:PHP部署页面路由,前端通过MVVM框架实现,前端还需要学习PHP语法来实现后端路由。 前端架构和选型更便捷 比如你可以很容易通过模板引擎完成BigPipe的架构,你也可以从内网异步并发获取首屏数据。

当然Gracejs是只是服务端框架,前端架构如何选型,随你所愿。

Boilerplate

目前已经有基于Vue和requirejs的boilerplate。

这里以基于Vue的构建为例。

目录结构

一个完整的依赖基于vue+Gracejs的目录结构推荐使用这种模式:

. ├── app │ └── demo │ ├── build │ ├── controller │ ├── mock │ ├── static │ ├── views │ └── vues └── server ├── app │ └── demo ├── middleware ├── ...

当然,server(即:Gracejs)允许你配置app目录路径,你可以放到任意你想要的目录里。

这里的demo模块比默认的server下的demo模块多出来两个目录: build 和 vues 。

构建思路

其实,到这里也能猜到如何进行构建了: build 目录是基于webpack的编译脚本, vues 目录是所有的.vue的前端业务文件。

webpack将vues下的vue文件编译之后产出到 server/app/demo/static 下;其他 controller 等没有必要编译的文件,直接使用webpack的复制插件复制到 server/app/demo/ 的对应目录下即可。

有兴趣的同学,推荐看 grace-vue-webpack-boilerplate 下的build实现源码;当然,需要对webpack和vue有一定的了解。

欢迎同学们贡献基于 React 、 Angular 的boilerplate,以邮件或者ISSUE的形式通知我们之后,添加到Gracejs的官方文档中。

结语

自此,洋洋洒洒1w多字,Gracejs终于介绍完毕;有兴趣的同学去github赏个star呗:https://github.com/xiongwilee/Gracejs 。

最后,欢迎大家提issue、fork;有任何疑问也可以邮件联系:xiongwilee[at]foxmail.com。