Google Maps API Loader

DEPRECATED 18/02/2021

Use the official googlemaps/js-api-loader library instead.

Provides a convenient wrapper for the Google Maps API, allowing it to be called in the promise syntax.

Installation

$ npm install

Usage

var GoogleMapsApiLoader = require ( 'google-maps-api-loader' ); GoogleMapsApiLoader({ libraries : [ 'places' ], apiKey : 'your-api-key' }) .then( function ( googleApi ) { var autocomplete = new googleApi.maps.places.AutocompleteService(); }, function ( err ) { console .error(err); });

License

MIT