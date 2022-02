Node.js wrapper for the Google Contacts API.

Install

npm install google-contacts

Usage

var GoogleContacts = require ( 'google-contacts' ).GoogleContacts; var c = new GoogleContacts({ token : 'oauth2 token...' }); c.getContacts(cb, params);

Params:

type (default: 'contacts') alt (default: json) projection email (default: 'default') max-results (default: 2000)

See https://developers.google.com/google-apps/contacts/v3/.

Test

GOOGLE_TOKEN=sometoken npm run test DEBUG=google-contacts GOOGLE_TOKEN=sometoken npm run test

You can get a test token at https://developers.google.com/oauthplayground/.