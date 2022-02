A nodejs module for integration of your backend with the payment services provided by Gerencianet.

Um módulo nodejs para integrar seu backend com os serviços de pagamento da Gerencianet.

Instalação

$ npm install gn-api-sdk-node

Uso Básico

Importe o módulo:

var Gerencianet = require ( 'gn-api-sdk-node' );

Insira suas credenciais e defina se deseja usar o sandbox ou não. Você também pode usar o arquivo examples/credentials.js de modelo.

module .exports = { sandbox : false , client_id : 'seuClientId' , client_secret : 'seuClientSecret' , pix_cert : 'caminhoAteOCertificadoPix' , };

Instancie o módulo passando as options:

var gerencianet = new Gerencianet(options);

Crie uma cobrança:

var chargeInput = { items : [{ name : 'Product A' , value : 1000 , amount : 2 }] } gerencianet .createCharge({}, chargeInput) .then( ( resposta ) => { console .log(resposta) }) .catch( ( error ) => { console .log(error); }) .done();

Exemplos

Para executar os exemplos, clone este repo e instale as dependências:

$ git clone git@github.com:gerencianet/gn-api-sdk-node.git $ cd gn-api-sdk-node/examples $ npm install

Defina suas credenciais em credentials.js:

module .exports = { sandbox : false , client_id : 'seuClientId' , client_secret : 'seuClientSecret' , pix_cert : 'caminhoAteOCertificadoPix' , };

Em seguida, execute o exemplo que você deseja:

$ node createCharge.js

Documentação

A documentação completa com todos os endpoints disponíveis você encontra em: https://dev.gerencianet.com.br/.

Changelog

CHANGELOG

License

MIT