glur

Fast Gaussian Blur in pure JavaScript, via IIR filer. Speed does not depend on blur radius.

Install

npm install glur --save

API

require('glur')(src, width, height, radius)

src - typed array with image RGBA data (will be updated with blured image).

require('glur/mono16')(src, width, height, radius) - the same as above, but input data is grayscale Uint16Array. Can be useful to calculate unsharp mask via brightness/ligthness channel.

Authors

Andrey Tupitsin @anrd83

Alexander Rodin @a-rodin

Vitaly Puzrin @puzrin

References

IIR Gaussian Blur Filter Implementation using Intel® Advanced Vector Extensions - very good article with technical details for programmers.

Licence

MIT