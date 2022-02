Modeling with distance fields

A collection of distance field equations for modeling and ray-marching basic primitives shapes. Primitives can be combined and modified to create more complex shapes using glsl-sdf-ops.

The library is glslify compatible. An demo exists here.

These were taken from iQ's excellent distance functions page

Usage

vec2 doModel(vec3 p); #pragma glslify: raytrace = require ( 'glsl-raytrace' , map = doModel, steps = 90 ) #pragma glslify: sdTorus = require ( 'glsl-sdf-primitives/sdTorus' ) vec2 doModel(vec3 p) { return vec2( sdTorus( p, vec2( 0.20 , 0.05 )), 0.0 ); }

Primitives

Signed Sphere

sdSphere( vec3 position, float radius )

Signed Box

sdBox( vec3 position, vec3 dimension )

Unsigned Box

sdBox( vec3 position, vec3 dimension )

Unsigned Rounded Box

sdBox( vec3 position, vec3 dimension, float rounding )

Signed Plane

sdPlane( vec3 position, vec4 planeEquation )

Signed Torus

sdTorus( vec3 position, float hole )

Signed Capped Cone

sdCappedCone( vec3 position, vec2 dimension )

Signed Capped Cylinder

sdCappedCylinder( vec3 position, vec2 dimension )

Signed Capsule

sdCapsule( vec3 position, vec3 a, vec3 b, float radius )

Signed Cone

sdCone( vec3 position, vec2 dimension )

Signed Cylinder

sdCylinder( vec3 position, vec2 dimension )

Signed Hexagonal Prism

sdHexPrism( vec3 position, vec2 dimension )

Signed Triangle Prism

sdTriPrism( vec3 position, vec2 dimension )

Unsigned Quadrilateral

udQuad( vec3 p, vec3 a, vec3 b, vec3 c, vec3 d )

Unsigned Triangle