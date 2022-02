Returns an object with the (non-glob) base path and the actual pattern.

Use glob-parent if you just want the base path.

Usage

var globBase = require ( 'glob-base' ); globBase( 'a/b/.git/' ); globBase( 'a/b/**/e' ); globBase( 'a/b/*.{foo,bar}' ); globBase( 'a/b/.git/**' ); globBase( 'a/b/c/*.md' ); globBase( 'a/b/c/.*.md' ); globBase( 'a/b/{c,d}' ); globBase( '!*.min.js' ); globBase( '!foo' ); globBase( '!foo/(a|b).min.js' ); globBase( '' ); globBase( '**/*.md' ); globBase( '**/*.min.js' ); globBase( '**/.*' ); globBase( '**/d' ); globBase( '*.*' ); globBase( '*.min.js' ); globBase( '*/*' ); globBase( '*b' ); globBase( '.' ); globBase( '.*' ); globBase( './*' ); globBase( '/a' ); globBase( '@(a|b)/e.f.g/' ); globBase( '[a-c]b*' ); globBase( 'a' ); globBase( 'a.min.js' ); globBase( 'a/' ); globBase( 'a/**/j/**/z/*.md' ); globBase( 'a/*/c/*.md' ); globBase( 'a/?/c.md' ); globBase( 'a/??/c.js' ); globBase( 'a?b' ); globBase( 'bb' ); globBase( 'c.md' );

