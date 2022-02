A Collection of Tailwind Plugins

Documentation (work in progress)

Transitions

Installation:

yarn add glhd-tailwindcss-transitions

Usage:

{ plugins : [ require ( 'glhd-tailwindcss-transitions' )(), ], }

By default, the plugin provides the following utilities:

.transition { transition-duration : . 25s ; } .transition-slower { transition-duration : . 75s ; } .transition-slow { transition-duration : . 5s ; } .transition-fast { transition-duration : . 15s ; } .transition-faster { transition-duration : . 075s ; } .transition { transition-property : all; } .transition-property-all { transition-property : all; } .transition-property-none { transition-property : none; } .transition-property-bg { transition-property : background; } .transition-property-opacity { transition-property : opacity; } .transition-property-color { transition-property : color; } .transition-property-shadow { transition-property : box-shadow; } .transition { transition-timing-function : ease-in-out; } .transition-timing-linear { transition-timing-function : linear; } .transition-timing-ease { transition-timing-function : ease; } .transition-timing-ease-in { transition-timing-function : ease-in; } .transition-timing-ease-out { transition-timing-function : ease-out; } .transition-timing-ease-in-out { transition-timing-function : ease-in-out; } .transition { transition-delay : . 1s ; } .transition-delay-long { transition-delay : . 2s ; } .transition-delay-longer { transition-delay : . 3s ; } .transition-delay-longest { transition-delay : . 4s ; } .transition-delay-none { transition-delay : 0s ; }

Configuration:

You can configure the .transition prefix, Tailwind variants, and utility options by passing a configuration object to the plugin.

See the default config for all options. You can either set these in your main Tailwind config file, or pass them into the plugin when you add it to Tailwind.