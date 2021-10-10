简单的、高效的帧动画生成工具
gka 是一款简单的、高效的帧动画生成工具，图片处理工具。
只需一行命令，快速图片优化、生成动画文件，支持效果预览。
相同图片复用✓
图片空白裁剪✓
合图优化✓
图片压缩✓
图片空白拆分优化✓
图片像素差优化✓
多倍图适配✓
在线官方文档：https://gka.js.org
npm i gka -g
注：安装时如出现权限问题，可先查看此issues
只需一行命令，快速生成动画文件，支持效果预览。
gka E:\img # 对 E:\img 目录中的图片进行处理
生成新的文件、效果预览
|处理前
|处理后
|
|
一键快速图片优化、生成动画文件。
gka <dir> [options]
-d, --dir <string> # 图片文件夹地址
-u, --unique [boolean] # 开启相同图片复用优化
-c, --crop [boolean] # 开启空白裁剪优化
-s, --sprites [boolean] # 开启合图优化
-m, --mini [boolean] # 开启图片压缩
-p, --prefix [string] # 文件重命名前缀
-t, --template <string> # 生成动画文件模板 默认 css ，可选模见 Templates 模板列表
-f, --frameduration <number> # 每帧时长，默认 0.04
-i, --info [boolean] # 开启输出信息文件
-o, --output <string> # 指定生成目录地址
-a, --algorithm <string> # 合图布局模式 默认 left-right，可选 binary-tree | top-down ..
--bgcolor <string> # 为图片增加背景色，可选，支持格式：'rgb(255,205,44)'、 '#ffcd2c'
--count <number> # 生成多合图，指定几张图片合成一张合图，可选
--ratio <number> # 生成指定的N倍图动画，如 --ratio 2 支持retina屏幕的2倍图动画， 可选
--split [boolean] # 开启图片空白拆分优化，与 -t canvas 结合使用
--diff [boolean] # 开启图片像素差优化，与 -t canvas 结合使用
使用方式
gka 图片目录 -t 模板名
css
相同帧图片复用✓
空白裁剪优化✓
合图优化✓ (可选)
canvas
相同帧图片复用✓
空白裁剪优化✓
合图优化✓ (可选)
图片像素差优化✓ (可选)
图片空白拆分优化✓ (可选)
svg
自适应缩放雪碧图✓
相同帧图片复用✓
空白裁剪优化✓
合图优化✓ (可选)
percent
移动端多倍图适配✓
自适应缩放雪碧图✓
相同帧图片复用✓ (可选)
开启合图优化✓
createjs
相同帧图片复用✓
空白裁剪优化✓ (可选)
开启合图优化✓
studiojs
相同帧图片复用✓
空白裁剪优化✓ (可选)
开启合图优化✓
模板支持动态增加，只需安装需要的模板。即时安装，即刻可用。
npm i gka-tpl-模板名 -g
对 E:\img 目录中的图片进行处理。
gka E:\img
gka E:\img -us
gka E:\img -ucs -t canvas
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