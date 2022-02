Gitlab-ci cli to lint .gitlab-ci.yml files

Usage

Install

npm install -g gitlab-ci-lint

CLI

Usage: gitlab-ci-lint [options] <file> Options: - h, --help output usage information - V, --version output the version number - u, --url [URL] Use alternative Gitlab URL - t, --token [TOKEN] Provide Gitlab personal access token, when it 's needed

examples

.gitlab-ci.yml is in the current directory

Alternative file

gitlab-ci-lint < filename >

Alternative Gitlab URL

gitlab-ci-lint --url https:

With Gitlab personal access token

gitlab-ci-lint --token token- string -here123

API

with filename param

const gitlabCILint = require ( 'gitlab-ci-lint' ) gitlabCILint.lintFile( '.gitlab-ci.yml' ) .then( ( result ) => console .log(result))

with filename , baseURL and token params, accordingly