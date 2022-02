Gitignore → Dockerignore

Generate an equivalent .dockerignore file from an existing .gitignore file.

Installation

npm install --save gitignore-to-dockerignore

Usage

API

import gitignoreToDockerignore from 'gitignore-to-dockerignore' const input = ` /node_modules/ *.log ` console .log(gitignoreToDockerignore(input))

CLI