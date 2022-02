Get a GitHub username from an email address

Install

npm install github-username

Usage

import githubUsername from 'github-username' ; console .log( await githubUsername( 'sindresorhus@gmail.com' ));

API

Get the GitHub username from an email address if the email can be found in any commits on GitHub.

Returns a Promise<string?> with the username.

email

Type: string

The email address for the user of whom you want the username.

options

Type: object

token

Type: string

GitHub personal access token.

