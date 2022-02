#gitbook-plugin-toc This plugin will add table of content to the page and provide navigation function inside a page.

Add <!-- toc --> to the markdown files. When you build the book, it will insert a table of content where you insert <!-- toc -->

book.json Config:

{ "plugins" : [ "toc" ], "pluginsConfig" : { "toc" : { "addClass" : true , "className" : "toc" } } }