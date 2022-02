Allows to insert simple quizes into gitbook.

How to use?

Add plugin to your book.json , then run gitbook install :

{ "plugins" : [ "quiz" ] }

It is possible to configure generic labels and text:

"pluginsConfig" : { "quiz" : { "labels" : { "check" : "Check my answers" , "showExplanation" : "Explain" , "showCorrect" : "Show all" , "explanationHeader" : "Explanation" }, "text" : { "noChosen" : "Choose at least one answer" , "incomplete" : "Some correct answers are missing" }, "buttons" : { "showCorrect" : true , "showExplanation" : true } } }

Add quiz markup in your gitbook: