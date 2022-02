Math typesetting using KaTex

Use it for your book, by adding to your book.json:

{ "plugins" : [ "katex" ] }

then run gitbook install .

Usage

Inline math: $$ \ int _{- \ infty }^ \ infty g(x) dx$$ Block math: $$ \ int _{- \ infty }^ \ infty g(x) dx $$ Or using the templating syntax: {

Comparison with MathJax