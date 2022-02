How to use

Add addcssjs plugin to your book.json:

"plugins" : [ "addcssjs" ]

Add plugin configuration specifying css and js files to include:

"pluginsConfig" : { "addcssjs" : { "js" : [ "js/custom.js" ], "css" : [ "css/custom.css" ] } }

Plugin for gitbook for adding external css and js files to the git book.