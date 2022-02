A Promise-based JavaScript wrapper library for working with Git CLI.

How to Setup

$ npm install git-repository

Getting Started

import Repo from 'git-repository' ; export default async () => { let repo = await Repo.open( './example' , { init : true }); await repo.setRemote( 'origin' , 'https://github.com/user/example.git' ); await repo.add( '--all .' ); await repo.commit( 'Commit message' ); await repo.push( 'origin' , 'master' ); };

