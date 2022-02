A simple way to extract out all the contents of a .gitconfig file and return as JSON

Installation

This module is installed via npm:

$ npm install git-config

Example Usage

Asynchronous

var gitConfig = require ( 'git-config' ); gitConfig( function ( err, config ) { if (err) return done(err); expect(config.user.name).to.equal( 'Eugene Ware' ); expect(config.user.email).to.equal( 'eugene@noblesamurai.com' ); expect(config.github.user).to.equal( 'eugeneware' ); done(); });

Explicitly give a gitconfig file:

var gitConfig = require ( 'git-config' ); gitConfig( '/my/path/.gitconfig1' , function ( err, config ) { if (err) return done(err); expect(config.user.name).to.equal( 'Eugene Ware' ); expect(config.user.email).to.equal( 'eugene@noblesamurai.com' ); expect(config.github.user).to.equal( 'eugeneware' ); done(); });

Synchronous