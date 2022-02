A Node.js module for parsing information on (animated) GIF files.

Notes

gify-parse is just a fork of gify by rfrench that is intended to encapsulate the logic into a Node.js module and to provide a command-line interface.

Installation

Install via npm registry:

npm install gify-parse

or

Install via git clone:

git clone git://github.com/jonashavers/node-gify-parse.git cd node-gify-parse npm install

Usage

Usage inside your Node.js modules:

var fs = require ( 'fs' ); var gifyParse = require ( 'gify-parse' ); var buffer = fs.readFileSync( 'test.gif' ); var gifInfo = gifyParse.getInfo(buffer); console .log(gifInfo);

Usage of the CLI (command-line interface):

$ gifyParse <file> [option] e .g . $ gifyParse test .gif $ gifyParse test .gif - p duration $ gifyParse test .gif - p images. 0 .delay

The examples above parse the file test.gif and print out the GIF file's information on the console.

Requirements

gify-parse requires

jDataView for reading binary files,

commander.js for the CLI.

Methods

isAnimated (sourceArrayBuffer) (bool)

(sourceArrayBuffer) (bool) getInfo(sourceArrayBuffer) (gifInfo)

info Properties

valid (bool) - Determines if the GIF is valid.

(bool) - Determines if the GIF is valid. animated (bool) - Determines if the GIF is animated.

(bool) - Determines if the GIF is animated. globalPalette (bool) - Determines if the GIF has a global color palette.

(bool) - Determines if the GIF has a global color palette. globalPaletteSize (int) - Size of the global color palette.

(int) - Size of the global color palette. globalPaletteColorsRGB ([r,g,b]) - An array of objects containing the R, G, B values of the color palette. (Beppe)

([r,g,b]) - An array of objects containing the R, G, B values of the color palette. (Beppe) height (int) - Canvas height.

(int) - Canvas height. width (int) - Canvas width.

(int) - Canvas width. loopCount (int) - Total number of times the GIF will loop. 0 represents infitine.

(int) - Total number of times the GIF will loop. 0 represents infitine. images ([images]) - Array of images contained in the GIF.

([images]) - Array of images contained in the GIF. isBrowserDuration (bool) - If any of the delay times are lower than the minimum value, this value will be set to true.

(bool) - If any of the delay times are lower than the minimum value, this value will be set to true. duration (int) - Actual duration calculated from the delay time for each image. If isBrowserDuration is false, you should use this value.

(int) - Actual duration calculated from the delay time for each image. If isBrowserDuration is false, you should use this value. durationIE (int) - Duration for Internet Explorer (16fps)

(int) - Duration for Internet Explorer (16fps) durationSafari (int) - Duration for Safari in milliseconds (16fps)

(int) - Duration for Safari in milliseconds (16fps) durationFirefox (int) - Duration for Firefox in milliseconds (50fps)

(int) - Duration for Firefox in milliseconds (50fps) durationChrome (int) - Duration for Chrome in milliseconds (50fps)

(int) - Duration for Chrome in milliseconds (50fps) durationOpera (int) - Duration for Opera in milliseconds (50fps)

image Properties

top (int) - Image top position (Y).

(int) - Image top position (Y). left (int) - Image left position (X).

(int) - Image left position (X). height (int) - Image height.

(int) - Image height. width (int) - Image width.

(int) - Image width. localPalette (bool) - Image has a local color palette.

(bool) - Image has a local color palette. localPaletteSize (int) - Size of the local color palette.

(int) - Size of the local color palette. interlace (bool) - Image is/is not interlaced.

(bool) - Image is/is not interlaced. delay (int) - Delay time in milliseconds.

(int) - Delay time in milliseconds. disposal (int) - Disposal method. (0-7). See this for more details.

Example

{ valid: true , globalPalette: true , globalPaletteSize: 256 , globalPaletteColorsRGB: [ { r: 142 , g: 44 , b: 14 }, { r: 109 , g: 32 , b: 15 }, { r: 143 , g: 37 , b: 16 }, { r: 150 , g: 53 , b: 17 }, { r: 56 , g: 21 , b: 1 }, { r: 136 , g: 41 , b: 14 }, { r: 59 , g: 14 , b: 0 }, { r: 140 , g: 42 , b: 10 }, { r: 120 , g: 68 , b: 37 }, { r: 120 , g: 56 , b: 36 }, { r: 102 , g: 51 , b: 21 }, { r: 103 , g: 54 , b: 35 }, { r: 121 , g: 100 , b: 75 }, { r: 154 , g: 115 , b: 87 }, { r: 86 , g: 51 , b: 21 }, { r: 69 , g: 20 , b: 3 }, { r: 177 , g: 139 , b: 145 }, { r: 119 , g: 72 , b: 50 }, { r: 102 , g: 69 , b: 39 }, { r: 86 , g: 38 , b: 19 }, { r: 137 , g: 99 , b: 72 }, { r: 206 , g: 77 , b: 80 }, { r: 165 , g: 115 , b: 87 }, { r: 172 , g: 52 , b: 42 }, { r: 121 , g: 84 , b: 55 }, { r: 220 , g: 138 , b: 103 }, { r: 86 , g: 36 , b: 5 }, { r: 54 , g: 18 , b: 1 }, { r: 135 , g: 89 , b: 68 }, { r: 119 , g: 88 , b: 68 }, { r: 135 , g: 69 , b: 52 }, { r: 157 , g: 120 , b: 140 }, { r: 72 , g: 36 , b: 19 }, { r: 71 , g: 35 , b: 5 }, { r: 102 , g: 39 , b: 19 }, { r: 137 , g: 104 , b: 83 }, { r: 209 , g: 110 , b: 77 }, { r: 151 , g: 106 , b: 84 }, { r: 135 , g: 54 , b: 37 }, { r: 211 , g: 181 , b: 210 }, { r: 174 , g: 133 , b: 114 }, { r: 104 , g: 71 , b: 51 }, { r: 101 , g: 36 , b: 5 }, { r: 107 , g: 21 , b: 4 }, { r: 210 , g: 107 , b: 109 }, { r: 168 , g: 71 , b: 52 }, { r: 254 , g: 245 , b: 254 }, { r: 85 , g: 36 , b: 35 }, { r: 155 , g: 119 , b: 100 }, { r: 86 , g: 22 , b: 2 }, { r: 206 , g: 82 , b: 54 }, { r: 135 , g: 68 , b: 36 }, { r: 182 , g: 150 , b: 167 }, { r: 209 , g: 85 , b: 104 }, { r: 88 , g: 53 , b: 35 }, { r: 134 , g: 86 , b: 55 }, { r: 175 , g: 103 , b: 49 }, { r: 207 , g: 171 , b: 182 }, { r: 229 , g: 110 , b: 136 }, { r: 152 , g: 104 , b: 72 }, { r: 71 , g: 22 , b: 18 }, { r: 153 , g: 69 , b: 52 }, { r: 136 , g: 53 , b: 21 }, { r: 152 , g: 54 , b: 37 }, { r: 204 , g: 145 , b: 138 }, { r: 119 , g: 38 , b: 19 }, { r: 115 , g: 49 , b: 7 }, { r: 242 , g: 216 , b: 243 }, { r: 152 , g: 69 , b: 35 }, { r: 109 , g: 53 , b: 72 }, { r: 118 , g: 37 , b: 6 }, { r: 169 , g: 56 , b: 65 }, { r: 107 , g: 90 , b: 67 }, { r: 136 , g: 37 , b: 19 }, { r: 53 , g: 7 , b: 0 }, { r: 239 , g: 103 , b: 113 }, { r: 103 , g: 53 , b: 52 }, { r: 170 , g: 46 , b: 22 }, { r: 56 , g: 34 , b: 6 }, { r: 182 , g: 86 , b: 103 }, { r: 152 , g: 52 , b: 21 }, { r: 137 , g: 104 , b: 102 }, { r: 152 , g: 86 , b: 70 }, { r: 152 , g: 119 , b: 119 }, { r: 184 , g: 161 , b: 208 }, { r: 170 , g: 85 , b: 69 }, { r: 152 , g: 100 , b: 44 }, { r: 102 , g: 50 , b: 6 }, { r: 151 , g: 38 , b: 21 }, { r: 118 , g: 55 , b: 53 }, { r: 244 , g: 178 , b: 139 }, { r: 152 , g: 85 , b: 53 }, { r: 254 , g: 206 , b: 168 }, { r: 120 , g: 87 , b: 85 }, { r: 139 , g: 82 , b: 109 }, { r: 152 , g: 86 , b: 35 }, { r: 151 , g: 105 , b: 102 }, { r: 233 , g: 107 , b: 81 }, { r: 73 , g: 50 , b: 19 }, { r: 101 , g: 39 , b: 36 }, ... 156 more items ], loopCount: 0 , height: 400 , width: 720 , animated: true , images: [ { identifier: ' 0 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 1 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 2 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 3 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 4 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 5 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 6 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 7 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 8 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 9 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 10 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 11 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 12 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 13 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 14 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 15 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 16 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 17 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 18 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 19 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 20 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 21 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 22 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 23 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 }, { identifier: ' 24 ', localPalette: false , localPaletteSize: 0 , interlace: false , comments: [], text: '', left: 0 , top: 0 , width: 720 , height: 400 , delay: 40 , disposal: 1 } ], isBrowserDuration: true , duration: 1000 , durationIE: 2500 , durationSafari: 1000 , durationFirefox: 1000 , durationChrome: 1000 , durationOpera: 1000 }

Resources

License

Licence: MIT