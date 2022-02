ghsign

Sign/verify data using your local ssh private key and your public key from Github

npm install ghsign

Usage

var ghsign = require ( 'ghsign' ) var sign = ghsign.signer( 'mafintosh' ) var verify = ghsign.verifier( 'mafintosh' ) sign( 'test' , function ( err, sig ) { console .log( 'test signature is' , sig) verify( 'test' , sig, function ( err, valid ) { console .log( 'wat test signed by mafintosh?' , valid) }) })

Creating a signer will fetch your public keys from github and use your corresponding local ssh private key to sign the data. The verifier will verify the signature by also fetching the public keys from Github.

License

MIT