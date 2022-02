getStats.js | WebRTC getStats API

A tiny JavaScript library using WebRTC getStats API to return peer connection stats i.e. bandwidth usage, packets lost, local/remote ip addresses and ports, type of connection etc.

It is MIT Licenced, which means that you can use it in any commercial/non-commercial product, free of cost.

npm install getstats cd node_modules cd getstats node server.js

To use it:

<script src="./node_modules/getstats/getStats.js"></script>

Link the library

< script src = "https://www.webrtc-experiment.com/getStats.js" > </ script >

Or link specific build:

Or:

const getStats = require ( 'getstats' ); import getStats from 'getstats' ;

Usage

var rtcPeerConnection = new RTCPeerConnection(rtcConfig); var repeatInterval = 2000 ; getStats(rtcPeerConnection, function ( result ) { result.connectionType.remote.ipAddress result.connectionType.remote.candidateType result.connectionType.transport result.bandwidth.speed result.results.forEach( function ( item ) { if (item.type === 'ssrc' && item.transportId === 'Channel-audio-1' ) { var packetsLost = item.packetsLost; var packetsSent = item.packetsSent; var audioInputLevel = item.audioInputLevel; var trackId = item.googTrackId; var isAudio = item.mediaType === 'audio' ; var isSending = item.id.indexOf( '_send' ) !== -1 ; console .log( 'SendRecv type' , item.id.split( '_send' ).pop()); console .log( 'MediaStream track type' , item.mediaType); } }); }, repeatInterval);

var audioTrack = stream.getTracks().filter( function ( t ) { return t.kind === 'audio' ; }); getStats(peer, audioTrack, function ( results ) { }, 5 * 1000 );

alert(result.datachannel.state === 'open' );

Offerer is the person who invoked createOffer method.

To detect which tech is used to encrypt your connections.

alert(result.encryption === 'sha-256' );

This function can be used to ask to stop invoking getStats API.

btnStopGetStats.onclick = function ( ) { getStatsResult.nomore(); };

You can use result.bandwidth.speed to detect your system's available download speed.

{ "speed" : 25191 , "systemBandwidth" : 0 , "sentPerSecond" : 0 , "encodedPerSecond" : 0 , "helper" : { "audioBytesSent" : 103053 , "videoBytestSent" : 0 , "videoBytesSent" : 4316619 }, "availableSendBandwidth" : "5181906" , "googActualEncBitrate" : "294608" , "googAvailableSendBandwidth" : "5181906" , "googAvailableReceiveBandwidth" : "0" , "googRetransmitBitrate" : "0" , "googTargetEncBitrate" : "1700000" , "googBucketDelay" : "0" , "googTransmitBitrate" : "198296" }

{ "send" : { "tracks" : [ "ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" ], "codecs" : [ "opus" ], "availableBandwidth" : "0.4" , "streams" : 1 }, "recv" : { "tracks" : [ "ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" ], "codecs" : [ "opus" ], "availableBandwidth" : "0.4" , "streams" : 1 }, "bytesSent" : 103053 , "bytesReceived" : 103053 }

{ "send" : { "tracks" : [ "c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" ], "codecs" : [ "VP9" ], "availableBandwidth" : "24.2" , "streams" : 1 }, "recv" : { "tracks" : [ "c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" ], "codecs" : [ "VP9" ], "availableBandwidth" : "25.5" , "streams" : 1 }, "bytesSent" : 4316619 , "bytesReceived" : 4294692 }

{ "systemNetworkType" : "wifi" , "systemIpAddress" : [ "192.168.1.2:66666" ], "local" : { "candidateType" : [ "host" ], "transport" : [ "udp" ], "ipAddress" : [ "192.168.1.2:66666" ], "networkType" : [ "wlan" ] }, "remote" : { "candidateType" : [ "host" ], "transport" : [ "udp" ], "ipAddress" : [ "192.168.1.2:66666" ], "networkType" : [] }, "transport" : "udp" }

{ "send" : { "width" : "640" , "height" : "480" }, "recv" : { "width" : "640" , "height" : "480" } }

It is an array that is returned by browser's native PeerConnection API.

getStatsResult.results.forEach( function ( item ) { if (item.type === 'ssrc' && item.transportId === 'Channel-audio-1' ) { var packetsLost = item.packetsLost; var packetsSent = item.packetsSent; var audioInputLevel = item.audioInputLevel; var trackId = item.googTrackId; var isAudio = item.mediaType === 'audio' ; var isSending = item.id.indexOf( '_send' ) !== -1 ; console .log( 'SendRecv type' , item.id.split( '_send' ).pop()); console .log( 'MediaStream track type' , item.mediaType); } });

Above array looks like this:

[{ "googTrackId" : "ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" , "id" : "googTrack_ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" , "type" : "googTrack" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googInitiator" : "true" , "id" : "googLibjingleSession_2403774673032347671" , "type" : "googLibjingleSession" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googActualEncBitrate" : "294608" , "googAvailableSendBandwidth" : "5181906" , "googRetransmitBitrate" : "0" , "googAvailableReceiveBandwidth" : "0" , "googTargetEncBitrate" : "1700000" , "googBucketDelay" : "0" , "googTransmitBitrate" : "198296" , "id" : "bweforvideo" , "type" : "VideoBwe" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googTrackId" : "c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" , "id" : "googTrack_c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" , "type" : "googTrack" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googFingerprint" : "8B:---:70" , "googFingerprintAlgorithm" : "sha-256" , "googDerBase64" : "MII----FdhT" , "id" : "googCertificate_8B:---:70" , "type" : "googCertificate" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googFingerprint" : "EE:---:80" , "googFingerprintAlgorithm" : "sha-256" , "googDerBase64" : "MI----kr" , "id" : "googCertificate_EE:13:---:80" , "type" : "googCertificate" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googComponent" : "1" , "remoteCertificateId" : "googCertificate_EE:---:80" , "selectedCandidatePairId" : "Conn-audio-1-0" , "dtlsCipher" : "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256" , "localCertificateId" : "googCertificate_8B:---:70" , "srtpCipher" : "AES_CM_128_HMAC_SHA1_32" , "id" : "Channel-audio-1" , "type" : "googComponent" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "responsesSent" : "12" , "requestsReceived" : "12" , "googRemoteCandidateType" : "local" , "googReadable" : "true" , "googLocalAddress" : "192.168.1.2:61885" , "consentRequestsSent" : "1" , "googTransportType" : "udp" , "googChannelId" : "Channel-audio-1" , "googLocalCandidateType" : "local" , "googWritable" : "true" , "requestsSent" : "12" , "googRemoteAddress" : "192.168.1.2:60256" , "googRtt" : "0" , "googActiveConnection" : "true" , "packetsDiscardedOnSend" : "0" , "bytesReceived" : "4455306" , "responsesReceived" : "12" , "remoteCandidateId" : "Cand-aws75dws" , "localCandidateId" : "Cand-4hzYq0su" , "bytesSent" : "4466782" , "packetsSent" : "5437" , "id" : "Conn-audio-1-0" , "type" : "googCandidatePair" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "portNumber" : "61885" , "networkType" : "wlan" , "ipAddress" : "192.168.1.2" , "transport" : "udp" , "candidateType" : "host" , "priority" : "2122260223" , "id" : "Cand-4hzYq0su" , "type" : "localcandidate" , "timestamp" : "2017-11-21T04:09:48.850Z" }, { "portNumber" : "60256" , "ipAddress" : "192.168.1.2" , "transport" : "udp" , "candidateType" : "host" , "priority" : "2122260223" , "id" : "Cand-aws75dws" , "type" : "remotecandidate" , "timestamp" : "2017-11-21T04:09:48.850Z" }, { "googDecodingCTN" : "2206" , "packetsLost" : "0" , "googSecondaryDecodedRate" : "0" , "googDecodingPLC" : "21" , "packetsReceived" : "1056" , "googExpandRate" : "0.900574" , "googJitterReceived" : "1" , "googDecodingCNG" : "0" , "ssrc" : "3719978459" , "googPreferredJitterBufferMs" : "20" , "googSpeechExpandRate" : "0.178711" , "totalSamplesDuration" : "22.06" , "totalAudioEnergy" : "0" , "transportId" : "Channel-audio-1" , "mediaType" : "audio" , "googDecodingPLCCNG" : "72" , "googCodecName" : "opus" , "googSecondaryDiscardedRate" : "0" , "googDecodingNormal" : "2113" , "googTrackId" : "ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" , "audioOutputLevel" : "0" , "googAccelerateRate" : "0" , "bytesReceived" : "103053" , "googCurrentDelayMs" : "61" , "googDecodingCTSG" : "0" , "googCaptureStartNtpTimeMs" : "3720226188883" , "googPreemptiveExpandRate" : "0" , "googJitterBufferMs" : "5" , "googDecodingMuted" : "71" , "id" : "ssrc_3719978459_recv" , "type" : "ssrc" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "audioInputLevel" : "38" , "packetsLost" : "0" , "googTrackId" : "ab5be64a-00b0-4c69-9ffa-b934a3cdaf92" , "googRtt" : "1" , "googResidualEchoLikelihoodRecentMax" : "0" , "googEchoCancellationReturnLossEnhancement" : "-100" , "totalSamplesDuration" : "0" , "googCodecName" : "opus" , "transportId" : "Channel-audio-1" , "mediaType" : "audio" , "aecDivergentFilterFraction" : "0" , "googEchoCancellationReturnLoss" : "-100" , "googResidualEchoLikelihood" : "0" , "googEchoCancellationQualityMin" : "0" , "totalAudioEnergy" : "0" , "ssrc" : "4057371623" , "googJitterReceived" : "1" , "googTypingNoiseState" : "false" , "packetsSent" : "1056" , "bytesSent" : "103053" , "id" : "ssrc_4057371623_send" , "type" : "ssrc" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googContentType" : "realtime" , "googCaptureStartNtpTimeMs" : "3720226188863" , "googTargetDelayMs" : "28" , "packetsLost" : "0" , "googDecodeMs" : "3" , "googFrameHeightReceived" : "480" , "googFrameRateOutput" : "2" , "packetsReceived" : "3843" , "ssrc" : "2926085704" , "googRenderDelayMs" : "10" , "googMaxDecodeMs" : "4" , "googTrackId" : "c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" , "googFrameWidthReceived" : "640" , "codecImplementationName" : "libvpx" , "transportId" : "Channel-audio-1" , "mediaType" : "video" , "googTimingFrameInfo" : "2498355253,490771956,490771960,490771967,490771967,490771974,0,1" , "googInterframeDelayMax" : "67" , "googCodecName" : "VP9" , "googFrameRateReceived" : "2" , "qpSum" : "35281" , "framesDecoded" : "348" , "googNacksSent" : "0" , "googFirsSent" : "0" , "bytesReceived" : "4294692" , "googCurrentDelayMs" : "28" , "googMinPlayoutDelayMs" : "0" , "googFrameRateDecoded" : "2" , "googJitterBufferMs" : "14" , "googPlisSent" : "0" , "id" : "ssrc_2926085704_recv" , "type" : "ssrc" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }, { "googFrameWidthSent" : "640" , "packetsLost" : "0" , "googRtt" : "1" , "googEncodeUsagePercent" : "19" , "googCpuLimitedResolution" : "false" , "googNacksReceived" : "0" , "googBandwidthLimitedResolution" : "false" , "googPlisReceived" : "0" , "googAvgEncodeMs" : "7" , "googTrackId" : "c07bbd24-4e99-4b94-b429-5174370f8d12" , "googFrameRateInput" : "2" , "framesEncoded" : "348" , "codecImplementationName" : "libvpx" , "transportId" : "Channel-audio-1" , "mediaType" : "video" , "googFrameHeightSent" : "480" , "googFrameRateSent" : "18" , "googCodecName" : "VP9" , "qpSum" : "35291" , "googAdaptationChanges" : "0" , "ssrc" : "3181351409" , "googFirsReceived" : "0" , "packetsSent" : "3884" , "bytesSent" : "4316619" , "id" : "ssrc_3181351409_send" , "type" : "ssrc" , "timestamp" : "2017-11-21T04:10:10.905Z" }]

License

getStats.js is released under MIT licence . Copyright (c) Muaz Khan.