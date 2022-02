getobject

get.and.set.deep.objects.easily = true;

Getting Started

Install the module with: npm install getobject

var getobject = require ( 'getobject' );

Contributing

In lieu of a formal styleguide, take care to maintain the existing coding style. Add unit tests for any new or changed functionality. Lint and test your code using Grunt.

Release History

11/03/2021 - 1.0.0 Release. Fixes CVE-2020-28282.

21/11/2013 - 0.1.0 Release.

License

Copyright (c) 2013 "Cowboy" Ben Alman Licensed under the MIT license.