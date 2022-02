Simple random id generator.

$ npm install get-uid

var getUid = require ( 'get-uid' ); getUid(); getUid(); ...

