getSize

Get the size of elements. Used in Masonry, Isotope, & Flickity.

var size = getSize( elem ); var size = getSize( document .querySelector( '.selector' ) ) var size = getSize( '.selector' )

Returns an object with:

width, height

innerWidth, innerHeight

outerWidth, outerHeight

paddingLeft, paddingTop, paddingRight, paddingBottom

marginLeft, marginTop, marginRight, marginBottom

borderLeftWidth, borderTopWidth, borderRightWidth, borderBottomWidth

isBorderBox

Browser support: Chrome 51+, Firefox 50+, Edge 12+, Safari 10+,

Install

npm: npm install get-size

Yarn: yarn add get-size

MIT License

getSize is released under the MIT License. Have at it.