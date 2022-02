Get ten most popular screen resolutions

Install

$ npm install --save get -res

Usage

const getRes = require ( 'get-res' ); getRes().then( data => { console .log(data); });

API

Gets ten most popular screen resolutions from w3counter. Returns a promise that resolves to an array containing the results.

CLI

$ npm install --global get -res

$ get -res Usage $ get -res

License

MIT © Kevin Mårtensson