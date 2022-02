Get an available TCP port to listen

Usage

Install package:

yarn add get-port-please or npm install get-port-please

const { getPort, checkPort } = require ( 'get-port-please' ) import { getPort, checkPort } from 'get-port-please'

function getPort ( options?: GetPortOptions ): Promise < number > function checkPort ( port: number , host?: string ): Promise < number | false >

Try sequence is: port > ports > memo > random

Options

interface GetPortOptions { name?: string random?: boolean port?: number ports?: number [] host?: string memoDir?: string memoName?: string }

name

Unique name for port memorizing. Default is default .

random

If enabled, port and ports will be ignored. Default is false .

port

First port to check. Default is process.env.PORT || 3000

ports

Alternative ports to check. Default is [4000, 5000, 6000, 7000]

host

The host to check. Default is process.env.HOST || '0.0.0.0'

memoDir / memoName

Options passed to fs-memo

Default dir: node_modules/get-port/dist

Defalt name: .get-port

License

MIT