Return the value at given object path.

Install

$ npm install azer/get-object-path

Usage

var get = require(' get -object-path') var context = { foo : 'bar' , qux : { hello : 'world' , eggs : [ 'white egg' , 'brown egg' ], 'delicious fruits :)' : [ 'grape' , 'orange' , 'carrot' ] } } get (context, 'foo') // => 'bar' get (context, 'qux.hello') // => world get (context, 'qux.eggs[0]') // => white egg get (context, 'qux.eggs[1]') // => brown egg get (context, 'qux.delicious fruits :)[1]') // => orange