Get accurate element dimensions, even if it's hidden!

Install

npm install get-node-dimensions --save

< script src = "https://unpkg.com/get-node-dimensions/dist/get-node-dimensions.js" > </ script > (UMD library exposed as `getNodeDimensions`)

Example

import getNodeDimensions from 'get-node-dimensions' const div = document .getElementById( 'div-to-measure' ) console .log(getNodeDimensions(div))

Usage

elementDimensions = getNodeDimensions(element[, options])

Returns element rect which includes width , height , top , right , bottom , left .

createOptions :