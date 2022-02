get webrtc methods unprefixed

This module has the same interface as the wrtc package for easy swapability between node and browsers.

example output

console .log( require ( 'get-browser-rtc' )())

If you're in a browser that supports webrtc you'll get:

{ RTCIceCandidate : [ Function : RTCIceCandidate], RTCPeerConnection : [ Function : RTCPeerConnection], RTCSessionDescription : [ Function : RTCSessionDescription] }

otherwise you'll get

null

install

npm install get -browser-rtc

license

MIT