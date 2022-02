Zero dependencies package exporting a single and synchronous function which computes a browser fingerprint.

Usage

Get browser fingerprint:

import getBrowserFingerprint from 'get-browser-fingerprint' ; const fingerprint = getBrowserFingerprint(); console .log(fingerprint);

Options available:

enableWebgl : enable webgl renderer, 5x times slower but adds another deadly powerful hardware detection layer on top of canvas (default false )

: enable webgl renderer, 5x times slower but adds another deadly powerful hardware detection layer on top of canvas (default ) debug : log data used to generate fingerprint to console and add canvas/webgl canvas to body to see rendered image (default false )

Disclaimer

Be careful: