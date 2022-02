Convenience method to patch Chromium bug when getting duration of HTML5 video or audio Blob.

Installation

npm install --save get-blob-duration

or

yarn add get-blob-duration

Usage

Import the method however you like (browser, module, etc.). Once you have it in scope:

getBlobDuration(blob).then( function ( duration ) { console .log(duration + ' seconds' ); });

Or use ECMAScript 6:

import getBlobDuration from 'get-blob-duration' ( async function ( ) { const duration = await getBlobDuration(blob) console .log(duration + ' seconds' ) })()

Or pass an object URL string if you already have one:

import getBlobDuration from 'get-blob-duration' ( async function ( ) { const blobUrl = 'blob:https://mdn.mozillademos.org/012345678-9abc-def0-1234-56789abcdef0' const duration = await getBlobDuration(blobUrl) console .log(duration + ' seconds' ) })()

Changelog

Misc: Adopted MIT license

Security: Update deps

Update deps Bug: Fix #8 (thx @fheyen for bug report)

Fix #8 (thx @fheyen for bug report) Task: Pin deps

Pin deps Improvement: Introduce Github Actions

Introduce Github Actions Improvement: Promise rejects if video el throws an error (thx @Stopa for code)

Bump lodash from 4.17.15 to 4.17.19 pull #6

Audit fix + npm up

Update deps

Allow usage with blob URL - kandros

Typescript typings - kandros

Fix npm audits + various package upgrades

Typescript defs (thanks kandros)

Fix audits + gulp update to ^4.0.0

Initial release