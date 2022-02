GeoStyler Style Parser implementation for Styled Layer Descriptor (SLD)

How to use

ES6:

import SLDParser from "geostyler-sld-parser" ; const pointSimplePoint = { name : "My Style" , rules : [ { name : "My Rule" , symbolizers : [ { kind : "Mark" , wellKnownName : "Circle" , color : "#FF0000" , radius : 6 } ] } ] }; const parser = new SLDParser(); parser .writeStyle(pointSimplePoint) .then( sld => console .log(sld)) .catch( error => console .log(error)); let sldString = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" version="1.0.0"> <sld:NamedLayer> <sld:Name>Default Styler</sld:Name> <sld:UserStyle> <sld:Name>Default Styler</sld:Name> <sld:Title>Gravel_Program_2016</sld:Title> <sld:FeatureTypeStyle> <sld:Name>name</sld:Name> <sld:Rule> <sld:MinScaleDenominator>1.0</sld:MinScaleDenominator> <sld:MaxScaleDenominator>1.0E7</sld:MaxScaleDenominator> <sld:LineSymbolizer> <sld:Stroke> <sld:CssParameter name="stroke">#8000FF</sld:CssParameter> <sld:CssParameter name="stroke-width">3.000</sld:CssParameter> </sld:Stroke> </sld:LineSymbolizer> </sld:Rule> </sld:FeatureTypeStyle> </sld:UserStyle> </sld:NamedLayer> </sld:StyledLayerDescriptor>' ; parser .readStyle(sldString) .then( sldObject => console .log(sldObject)) .catch( error => console .log(error));

Browser: