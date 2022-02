Dissolve contiguous GeoJSON (Multi)LineStrings and (Multi)Polygons into single units.

Usage

var dissolve = require ( 'geojson-dissolve' ) var line1 = { type : 'LineString' , coordinates : [ [ 0.0 , 0.0 ], [ 1.0 , 1.0 ], [ 2.0 , 2.0 ] ] } var line2 = { type : 'LineString' , coordinates : [ [ 2.0 , 2.0 ], [ 3.0 , 3.0 ] ] } console .log(dissolve([line1, line2]))

This will output

{ type : 'LineString' , coordinates : [ [ 0.0 , 0.0 ], [ 1.0 , 1.0 ], [ 2.0 , 2.0 ], [ 3.0 , 3.0 ] ] }

API

var dissolve = require ( 'geojson-dissolve' )

dissolve([geojson]) or dissolve(gj1, gj2, ...)

Consumes a list of homogenous GeoJSON objects, and returns a single GeoJSON Geometry Object, with all touching LineString s and Polygon s dissolved into single geometries.

Install

With npm installed, run

npm install geojson-dissolve

License

ISC